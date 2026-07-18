Tương lai Mohamed Salah: Người đại diện bác bỏ tin đồn gia nhập Besiktas Sau khi rời Liverpool, bến đỗ mới của Mohamed Salah vẫn là dấu hỏi lớn khi người đại diện Ramy Abbas chính thức phủ nhận thỏa thuận với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tương lai của Mohamed Salah, một trong những biểu tượng lớn nhất của kỷ nguyên Premier League hiện đại, đang trở thành tâm điểm của những đồn đoán trái chiều. Sau khi chính thức chia tay Liverpool vào cuối tháng 6, khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang, bến đỗ tiếp theo của ngôi sao người Ai Cập vẫn chưa được xác định, bất chấp những tin đồn dày đặc về việc anh đã đạt được thỏa thuận với Besiktas.

Salah đang đứng trước những đồn đoán về khả năng gia nhập Besiktas. Ảnh: Getty Images.

Lời phủ nhận đanh thép từ Ramy Abbas

Trước những thông tin từ nhà báo Sacha Tavolieri cho rằng Salah đã đồng ý ký hợp đồng một năm kèm điều khoản gia hạn với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, người đại diện lâu năm của anh, Ramy Abbas, đã ngay lập tức lên tiếng. Trên mạng xã hội X, Abbas khẳng định: “Cá nhân tôi còn không biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu trong mùa giải tới. Thông điệp này nói lên điều gì với các bạn?”.

Động thái này được xem như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của người hâm mộ Besiktas, đồng thời tái khẳng định vị thế của Salah trên thị trường chuyển nhượng. Ở tuổi 34, chân sút này vẫn là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn tại Saudi Arabia và châu Âu nhờ duy trì phong độ ổn định và thể trạng ấn tượng.

Di sản tại Anfield và rạn nứt với Arne Slot

Quyết định rời vùng Merseyside của Salah không chỉ đơn thuần là kết thúc một bản hợp đồng. Đó là sự khép lại của một chương lịch sử hào hùng. Trong gần một thập kỷ khoác áo The Kop, tiền đạo này đã thiết lập những cột mốc khó tin với 257 bàn thắng sau 442 trận đấu, đóng vai trò hạt nhân trong chức vô địch Champions League và Premier League dưới thời Jurgen Klopp.

Tuy nhiên, những tháng cuối cùng của Salah tại Anh đã không còn trọn vẹn. Mối quan hệ giữa anh và tân huấn luyện viên Arne Slot được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng. Salah không ngần ngại công khai chỉ trích các phương án chiến thuật của chiến lược gia người Hà Lan, điều này đẩy nhanh quá trình rời đi vốn đã được anh xác nhận từ tháng 3.

Kịch bản tái ngộ Leandro Trossard

Nếu thương vụ với Besiktas thành hiện thực trong tương lai, Salah sẽ trở thành đồng đội của Leandro Trossard. Tiền vệ người Bỉ vừa hoàn tất việc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Arsenal với mức giá 15 triệu bảng. Trossard chia sẻ anh chọn Besiktas vì muốn tìm kiếm thử thách mới và tránh việc phải đối đầu trực tiếp với đội bóng cũ Arsenal tại Premier League.

Việc sở hữu bộ đôi Salah và Trossard chắc chắn sẽ biến Besiktas thành một thế lực đáng gờm tại đấu trường quốc nội cũng như các giải đấu châu lục. Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất từ Ramy Abbas, thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn sẽ phải chờ đợi những bước đi tiếp theo của "Vua Ai Cập".