Tương lai Xbox Game Pass: Microsoft có thể tạm dừng các thỏa thuận với studio bên thứ ba Microsoft được cho là đang tạm dừng ký kết với các đối tác bên thứ ba để tái cấu trúc Xbox Game Pass, tập trung vào lợi nhuận và các tựa game tự phát triển.

Microsoft được cho là đang thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với dịch vụ Xbox Game Pass. Theo các báo cáo mới nhất, tập đoàn công nghệ này có thể đang tạm dừng các thỏa thuận phát hành với những studio bên thứ ba trong bối cảnh CEO Asha Sharma tiến hành tái cấu trúc mảng kinh doanh trò chơi nhằm tối ưu hóa chi phí.

Banner quảng bá cho dịch vụ Xbox Game Pass Ultimate.

Chiến lược tái cấu trúc và những tín hiệu từ thị trường

Tin đồn về việc Microsoft cắt giảm các thỏa thuận bên thứ ba bắt đầu lan truyền sau một podcast của Shams Jorjani, CEO của Arrowhead Studios. Trong chương trình này, Fernando Rizo từ Caboodle Games tiết lộ rằng nhiều studio đang kỳ vọng vào các thỏa thuận mới đã bất ngờ bị phía Microsoft tạm dừng đàm phán.

Động thái này được cho là một phần trong kế hoạch đánh giá lại tương lai của dịch vụ đăng ký trò chơi này. Nếu thông tin này chính xác, người chơi có thể sẽ thấy ít tựa game mới từ các nhà phát triển độc lập hoặc đối tác bên thứ ba xuất hiện trên Xbox Game Pass trong thời gian tới. Tuy nhiên, do các hợp đồng thường được ký kết từ rất sớm, tác động thực tế đến thư viện trò chơi có thể sẽ không xuất hiện ngay lập tức.

Bài toán kinh tế đằng sau dịch vụ Xbox Game Pass

Việc duy trì một thư viện trò chơi khổng lồ đòi hỏi chi phí vận hành cực lớn. Các báo cáo chỉ ra rằng Microsoft đôi khi phải chi trả hơn 30 triệu USD để đền bù doanh thu thất thoát cho các nhà xuất bản lớn khi đưa các tựa game AAA lên dịch vụ này. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng lượng người đăng ký có dấu hiệu chững lại, việc bảo vệ lợi nhuận đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tập đoàn.

Để đối phó với tình hình tài chính, Microsoft đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt, bao gồm cả việc đóng cửa một số studio phát triển. Gần đây, công ty cũng đã điều chỉnh giá máy chơi game và thay đổi cấu trúc các gói dịch vụ Ultimate và PC. Đáng chú ý, các tựa game Call of Duty mới sẽ không còn xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên (Day One) trên tất cả các cấp độ thuê bao như trước đây.

Vai trò của các tựa game tự phát triển (First-party)

Mặc dù các thỏa thuận bên thứ ba có thể bị thắt chặt, nhưng các dự án trọng điểm từ chính các studio của Microsoft như Gears of War: E-Day hay Fable được dự báo sẽ không bị ảnh hưởng. Khi thư viện trò chơi từ bên thứ ba có xu hướng thu hẹp lại, những tác phẩm tự sản xuất này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức hấp dẫn của hệ sinh thái Xbox.

Hiện tại, phía Microsoft vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng đây là bước đi tất yếu khi ngành công nghiệp trò chơi đang chuyển dịch từ giai đoạn mở rộng thị phần bằng mọi giá sang giai đoạn tối ưu hóa mô hình kinh doanh để đảm bảo tính bền vững.