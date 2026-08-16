Chuyển đổi số Tuy Đức đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số Thời gian qua, xã Tuy Đức tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và gần dân hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức đẩy mạnh cải cách hành chính trong phục vụ người dân

Số hóa hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức, việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Người dân được hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến, theo dõi quá trình xử lý, qua đó giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

6 tháng đầu năm, xã Tuy Đức tiếp nhận 2.658 hồ sơ thủ tục hành chính, thuộc 41 thủ tục của 9 lĩnh vực. Trong đó, 2.481 hồ sơ phát sinh trong kỳ và 177 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đáng chú ý, có tới 2.473/2.481 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 99,68%.

Người dân tới giao dịch, làm các thủ tục hành chính được thuận tiện nhờ máy móc, quy trình hiện đại, hiệu quả

Đến thời điểm thống kê, địa phương đã giải quyết 2.535 hồ sơ; trong đó 2.484 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt 97,99%. Có 51 hồ sơ giải quyết trễ hạn, chiếm 2,01%, và 123 hồ sơ đang được tiếp tục xử lý.

Cùng với đó, công tác số hóa hồ sơ được thực hiện với tỷ lệ cao. Có 2.465/2.473 hồ sơ được số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào, đạt 99,68%; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đầu ra đạt 99,96%.

Địa phương tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hệ thống quản lý văn bản điện tử iOffice, ứng dụng Công dân số (IOC), phần mềm họp không giấy được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch.

Xã Tuy Đức tập trung rà soát, chỉnh lý, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên

Cải cách hành chính cũng được thực hiện gắn với chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Xã Tuy Đức đang tập trung rà soát, chỉnh lý, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên. Đến nay, địa phương đã số hóa hơn 400 hồ sơ; đồng thời, chỉnh lý 975/975 hồ sơ.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy xã Tuy Đức Ngô Thanh Pháp cho biết, việc số hóa hồ sơ đảng viên được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, chuẩn hóa thông tin trước khi đưa lên môi trường số, nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Theo ông Pháp, việc chuyển từ quản lý hồ sơ chủ yếu bằng giấy sang quản lý trên môi trường số giúp thuận lợi hơn trong tìm kiếm, tra cứu, cập nhật và khai thác thông tin; đồng thời hạn chế nguy cơ thất lạc, hư hỏng hồ sơ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đảng viên, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ.

Xã Tuy Đức đã số hóa hơn 400 hồ sơ, chỉnh lý 975/975 hồ sơ

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Một điểm nhấn trong cải cách hành chính ở Tuy Đức là địa phương đang phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong những phần việc cụ thể, trực tiếp hỗ trợ các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh số hóa dữ liệu.

Triển khai chiến dịch Mùa hè xanh, Đoàn Thanh niên xã Tuy Đức và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp hỗ trợ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức thực hiện số hóa hồ sơ đất đai.

Đến ngày 30/6/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức còn 6.221 hồ sơ cần quét, số hóa. Sau hơn hai tuần triển khai đội hình thanh niên tình nguyện, đến ngày 16/7, số hồ sơ còn lại giảm xuống còn 4.271 hồ sơ, tương đương đã hoàn thành quét 1.950 hồ sơ. Đáng chú ý, lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp thực hiện 1.729 hồ sơ, chiếm gần 89% tổng số hồ sơ đã được quét trong thời gian trên.

Không chỉ góp phần giải quyết khối lượng công việc lớn, hoạt động còn cho thấy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, nhất là ở những lĩnh vực có lượng dữ liệu lớn và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Tuổi trẻ Tuy Đức hỗ trợ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức thực hiện số hóa hồ sơ đất đai

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Lê Đình Nam, địa phương xác định cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Vì vậy, xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn Thanh niên.

Song song đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân. Thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng những ứng dụng thiết yếu như VNeID, VssID, từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Tuy Đức chia sẻ, những thay đổi từ việc ứng dụng công nghệ số được cảm nhận rõ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

“Việc ứng dụng công nghệ số giúp thủ tục nhanh gọn, thuận tiện hơn. Người dân được hướng dẫn cụ thể nên có thể chủ động thực hiện hồ sơ, giảm thời gian đi lại”, chị Thanh cho biết.

Thời gian tới, xã Tuy Đức tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường số hóa hồ sơ, sử dụng hiệu quả các nền tảng quản lý, đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền số hoạt động nhanh hơn, minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.