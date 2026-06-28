Tuyển Anh chiếm ngôi đầu bảng World Cup: Harry Kane phá kỷ lục của Gary Lineker Với bàn thắng vào lưới Panama, Harry Kane chính thức trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, đồng thời vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Cristiano Ronaldo.

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế dẫn đầu bảng L sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Panama. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của Harry Kane, người vừa chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của "Tam sư" tại đấu trường thế giới.

Khoảnh khắc lịch sử tại World Cup 2026

Sau hiệp một thi đấu đầy bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của Panama, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở hiệp hai. Phút 62, ngôi sao trẻ Jude Bellingham đã tỏa sáng đúng lúc để khai thông thế bế tắc, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau, chính Bellingham là người thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Harry Kane đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Pha lập công này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cá nhân đội trưởng tuyển Anh. Đây là bàn thắng thứ 11 của anh tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục 10 bàn thắng mà Gary Lineker đã nắm giữ suốt nhiều thập kỷ. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich cũng nâng tổng số bàn thắng tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) lên con số 18, một thành tích vô tiền khoáng hậu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Harry Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup

Sự thống trị của Harry Kane so với các huyền thoại

Hiệu suất ghi bàn của Harry Kane đang khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc. Với bàn thắng thứ 82 trong sự nghiệp quốc tế, Kane không chỉ cân bằng thành tích của những huyền thoại như Jurgen Klinsmann hay Sandor Kocsis tại World Cup, mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về sự ổn định.

Đáng chú ý, trong mùa giải 2025/26, Kane đã cán mốc 70 bàn thắng tính cả ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Con số này giúp anh chính thức vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của Cristiano Ronaldo, đồng thời vượt xa mùa giải bùng nổ thứ hai trong sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi.

Thống kê Harry Kane Gary Lineker Số bàn thắng tại World Cup 11 10 Số kỳ World Cup tham dự 3 (2018, 2022, 2026) 2 (1986, 1990) Danh hiệu Chiếc giày vàng WC 1 (2018) 1 (1986)

Cuộc đua Chiếc giày vàng và hành trình phía trước

Chiến thắng trước Panama giúp Harry Kane tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup. Hiện tại, anh đã có 3 pha lập công tại giải đấu năm nay, bám sát nhóm dẫn đầu gồm Kylian Mbappe, Erling Haaland, Ousmane Dembele và Vinicius (cùng có 4 bàn), cũng như Lionel Messi (5 bàn).

Với ngôi nhất bảng L, đoàn quân của HLV tuyển Anh sẽ tiến vào vòng knock-out với tâm thế tự tin. Đối thủ tiếp theo của họ ở vòng 1/16 sẽ là đội xếp thứ ba của bảng I hoặc bảng K, nhiều khả năng là Senegal hoặc CHDC Congo. Với phong độ hủy diệt của Kane và sự hỗ trợ đắc lực từ Bellingham, người hâm mộ xứ sở sương mù đang kỳ vọng đội nhà sẽ tiến sâu và chinh phục đỉnh cao tại kỳ World Cup lần này.