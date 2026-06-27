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    Tuyển Bỉ hiên ngang vào vòng knock-out World Cup 2026 nhờ đẳng cấp của Leandro Trossard

    Tuệ Nhân27/06/2026 15:21

    Với cú đúp rực sáng của Leandro Trossard và sự điều tiết thiên tài từ Kevin De Bruyne, đội tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh áp đảo trước New Zealand để sớm giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

    Đội tuyển Bỉ đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau màn trình diễn thuyết phục trước New Zealand. Trong một ngày mà hàng công thi đấu thăng hoa, "Quỷ đỏ" không chỉ kiểm soát hoàn toàn thế trận mà còn cho thấy sự hiệu quả đáng sợ trong các tình huống dứt điểm cuối cùng.

    Leandro Trossard: Cơn lốc không thể ngăn cản

    Leandro Trossard chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sân vận động hôm nay. Tiền đạo đang khoác áo Arsenal đã thể hiện bản năng sát thủ với khả năng chọn vị trí thông minh và những pha dứt điểm tinh tế. Với số điểm 9.1 từ giới chuyên môn, Trossard không chỉ ghi hai bàn thắng đẹp mắt mà còn là mối đe dọa thường trực, khiến hàng thủ New Zealand hoàn toàn vụn vỡ.

    Tiền vệ Leandro Trossard thi đấu bùng nổ với cú đúp bàn thắng giúp Bỉ giành chiến thắng.
    Leandro Trossard chứng minh bản năng sát thủ với khả năng dứt điểm tinh tế, hoàn toàn khuất phục hàng phòng ngự đối phương.

    Nhạc trưởng De Bruyne và bộ khung tiền vệ sắc sảo

    Bên cạnh sự bùng nổ của Trossard, Kevin De Bruyne vẫn giữ vững vai trò là linh hồn trong lối chơi của tuyển Bỉ. Nhãn quan chiến thuật thiên tài giúp anh liên tục tạo ra các cơ hội ngon ăn cho đồng đội. De Bruyne cũng tự mình điền tên lên bảng tỷ số sau một pha xâm nhập vòng cấm đầy cảm giác.

    Kevin De Bruyne điều tiết lối chơi và trực tiếp ghi bàn cho đội tuyển Bỉ.
    Kevin De Bruyne vẫn là linh hồn trong lối chơi tấn công của Quỷ đỏ với nhãn quan thiên tài.

    Hỗ trợ đắc lực cho De Bruyne là Hans Vanaken. Tiền vệ này đóng vai trò chìa khóa trong các đợt lên bóng nhờ những đường chuyền sắc sảo, nổi bật nhất là pha kiến tạo đẳng cấp để Trossard lập công. Trong khi đó, Youri Tielemans đảm nhận tốt vai trò giữ nhịp, giúp Bỉ kiểm soát hoàn toàn khu vực trung lộ.

    Tiền vệ Hans Vanaken đóng vai trò kiến thiết lối chơi quan trọng ở khu vực giữa sân.
    Hans Vanaken là chìa khóa trong các đợt lên bóng của Bỉ nhờ những đường chuyền sắc sảo.

    Hàng phòng ngự ổn định và sự tập trung của Courtois

    Dù New Zealand không tạo ra quá nhiều sức ép, nhưng hàng thủ của Bỉ vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Thibaut Courtois cho thấy đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu khi ra vào hợp lý và chỉ huy tốt các vệ tinh xung quanh. Ở hai hành lang cánh, Maxim De Cuyper và Timothy Castagne đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên cũng như hỗ trợ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng.

    Thủ môn Thibaut Courtois duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu.
    Thủ thành Thibaut Courtois ra vào hợp lý và chỉ huy tốt hàng phòng ngự trong những pha bóng cố định.

    Cặp trung vệ Arthur Theate và Brandon Mechele đã tạo nên một bức tường vững chãi, ngăn chặn mọi nỗ lực phản kháng yếu ớt từ đối thủ. Sự ổn định này là điểm tựa vững chắc để các ngôi sao trên hàng công như Jeremy Doku hay Charles De Ketelaere tự tin khuấy đảo phần sân đối phương.

    Thống kê điểm số các cầu thủ tuyển Bỉ (Thang điểm 10)

    Vị tríCầu thủĐiểm số
    Thủ mônThibaut Courtois7.3
    Hậu vệMaxim De Cuyper7.1
    Hậu vệTimothy Castagne7.1
    Trung vệArthur Theate7.1
    Trung vệBrandon Mechele7.1
    Tiền vệHans Vanaken7.5
    Tiền vệYouri Tielemans7.0
    Tiền vệKevin De Bruyne7.9
    Tiền đạo cánhLeandro Trossard9.1
    Tiền đạo cánhJeremy Doku6.9
    Tiền đạoCharles De Ketelaere6.9

    Chiến thắng này không chỉ giúp Bỉ giành vé vào vòng knock-out mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ tại World Cup 2026 về sức mạnh của thế hệ cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp.

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          Tuyển Bỉ hiên ngang vào vòng knock-out World Cup 2026 nhờ đẳng cấp của Leandro Trossard
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