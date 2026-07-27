Tuyên bố 150 triệu euro của Florentino Perez khiến Real Madrid bị ép giá vụ Diomande Chủ tịch Florentino Perez đang vướng vào thế khó trên bàn đàm phán khi RB Leipzig lấy chính lời hứa mua bom tấn 150 triệu euro để đẩy giá ngôi sao Yan Diomande.

Tuyên bố về một bản hợp đồng bom tấn trị giá 150 triệu euro của Chủ tịch Florentino Perez đang khiến Real Madrid rơi vào thế bị động. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện bị RB Leipzig ép giá cứng lên tới 130 triệu euro trả trước cho thương vụ ngôi sao chạy cánh Yan Diomande.

Diomande hiện là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid.

Cuộc cải tổ quy mô lớn dưới thời Jose Mourinho

Sau hai mùa giải liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường, Florentino Perez đang dốc toàn lực thực hiện chiến dịch tái thiết đội hình tại sân Santiago Bernabeu. Khác với sự thận trọng trong gia cố tuyến sau ở các nhiệm kỳ trước, vị chủ tịch quyền lực thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho HLV Jose Mourinho trong lần tái hợp này.

Hàng phòng ngự của Los Blancos đã được nâng cấp toàn diện với những bản hợp đồng chất lượng như Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Marc Cucurella. Ở tuyến giữa, họ cũng nhanh chóng sở hữu Bernardo Silva theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City. Dẫu vậy, kế hoạch mua sắm của đội bóng Hoàng gia vẫn chưa dừng lại khi họ muốn mang về thêm một trung vệ đẳng cấp và một nhân tố đột biến trên hàng công.

Thế khó trên bàn đàm phán với RB Leipzig

Trên mặt trận tấn công, Yan Diomande - chân chạy cánh thi đấu bùng nổ tại Bundesliga mùa trước - đã vượt qua những cái tên như Michael Olise hay Julian Alvarez để trở thành mục tiêu số một của Real Madrid. Nút thắt lớn nhất lúc này lại xuất phát từ chính phát ngôn đầu mùa của Perez, khi ông hứa hẹn với người hâm mộ về một tân binh tầm cỡ "Galactico" giá 150 triệu euro, ngang hàng với Zinedine Zidane hay Cristiano Ronaldo.

Diomande có thể khiến Real tiêu tốn trên dưới 150 triệu euro.

Theo nhà báo Ben Jacobs, RB Leipzig đang lấy chính lời hứa này làm công cụ ép giá. Đại diện nước Đức kiên quyết đòi mức phí cố định 130 triệu euro cho Diomande. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2030, Leipzig hoàn toàn nắm đằng chuôi trên bàn đàm phán.

Dù Perez có thể cho rằng Diomande chưa đạt đến đẳng cấp của các huyền thoại để phải vung tiền kỷ lục, áp lực từ phát ngôn trước công chúng cùng khao khát sở hữu ngôi sao Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ buộc Real Madrid phải chấp nhận thâm hụt ngân sách đáng kể.