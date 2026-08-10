Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Iran về công nghệ tên lửa đạn đạo thay đổi quỹ đạo khi bay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo tiên tiến có khả năng điều hướng và thay đổi quỹ đạo bay nhằm né tránh các hệ thống phòng không.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sở hữu các dòng tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng điều hướng và linh hoạt thay đổi quỹ đạo ngay trong quá trình bay. Đột phá kỹ thuật này được thiết kế nhằm mục đích né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và nâng cao khả năng tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược.

Công nghệ điều hướng và thay đổi quỹ đạo mid-flight

Người phát ngôn IRGC, ông Hossein Mohebi, nhấn mạnh chiến tranh hiện đại đã trở thành môi trường cạnh tranh khốc liệt về đổi mới công nghệ, khoa học và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Mohebi, các dòng tên lửa đạn đạo hiện tại của Iran không còn hoạt động theo quỹ đạo cố định từ điểm phóng đến mục tiêu như trước đây.

Thay vào đó, khí tài tên lửa mới của Teheran được tích hợp hệ thống điều hướng tiên tiến, cho phép điều chỉnh hướng bay giữa chừng. Theo thông tin từ hãng thông tấn Fars, ngay cả khi tên lửa đã được lập trình sẵn mục tiêu ban đầu, kíp điều khiển vẫn có thể thay đổi quỹ đạo trong suốt quá trình di chuyển trên không để chuyển hướng tấn công sang mục tiêu khác.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Thách thức kỹ thuật đối với các hệ thống phòng không

Các nhà phân tích quốc phòng Mỹ và đồng minh nhận định Iran đang tập trung tích hợp các đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV) cùng hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối cải tiến. Những nâng cấp này trực tiếp gây khó khăn cho hoạt động đèm bám và đánh chặn của các mạng lưới phòng thủ hiện hữu.

Một cựu quan chức quốc phòng Mỹ đánh giá năng lực thay đổi mục tiêu tức thời đại diện cho bước tiến đáng kể về mặt kỹ thuật. Việc quỹ đạo tên lửa biến đổi đột ngột khiến các trung tâm chỉ huy phòng không gặp thách thức lớn trong việc tính toán điểm chặn, phân bổ tên lửa đánh chặn hợp lý cũng như xác định mức độ ưu tiên đối với các mối đe dọa đang tiếp cận.

Tác động tới chiến thuật răn đe tại khu vực

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, khả năng điều hướng linh hoạt của tên lửa đạn đạo Iran còn ảnh hưởng đáng kể đến học thuyết tác chiến răn đe. Nếu tên lửa có thể được phóng về một khu vực chung rồi mới căn chỉnh chính xác mục tiêu trong quá trình bay, hiệu quả của các đòn tấn công phủ đầu nhằm vô hiệu hóa các trận địa phóng của Iran sẽ bị giảm xuống đáng kể.

Trước các tuyên bố từ phía IRGC, đại diện Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết về thông tin tình báo cụ thể, song khẳng định đang tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động của các phát triển công nghệ này. Giới chuyên gia an ninh khu vực nhận định diễn biến mới sẽ thúc đẩy các quốc gia tăng cường đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng và công nghệ chống tên lửa thế hệ mới.