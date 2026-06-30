Tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu thảm họa trước Paraguay Thất bại gây sốc trước Paraguay tại vòng 32 đội không chỉ tiễn thầy trò Julian Nagelsmann về nước sớm mà còn đánh dấu sự sụp đổ của một đế chế từng thống trị những cuộc đấu trí cân não.

Đêm Massachusetts đã trở thành mồ chôn hy vọng của đội tuyển Đức tại World Cup 2026. Một kịch bản nghiệt ngã đã được viết ra: "Cỗ xe tăng" kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại gục ngã bởi sự thực dụng của Paraguay và những quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài VAR. Lần đầu tiên trong lịch sử, tinh thần thép của người Đức tan vỡ hoàn toàn trên chấm luân lưu, khép lại một hành trình đầy thất vọng.

Đức nhận thất bại trước Paraguay. Ảnh: Sky Sports.

1. Nhát dao từ VAR và tranh cãi tại Massachusetts

Bước ngoặt định mệnh đến ở phút 102 của hiệp phụ thứ nhất. Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay trong sự vỡ òa của các cổ động viên Đức. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài Jalal Jayed, sau khi tham khảo VAR, đã từ chối bàn thắng với lý do Waldemar Anton phạm lỗi cản trở thủ môn Orlando Gill.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội. Cựu danh thủ Alan Shearer chia sẻ trên đài BBC rằng đây là một phán quyết "thảm hại". Ông nhận định thủ môn Gill đã tận dụng va chạm cực nhẹ để đánh lừa tổ VAR. Việc bị tước đi bàn thắng hợp lệ trong thế trận bế tắc đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ Đức, khiến họ đánh mất sự tỉnh táo trong những phút còn lại.

2. Sự sụp đổ của huyền thoại luân lưu

Trước trận đấu này, đội tuyển Đức nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu: toàn thắng trong tất cả các loạt sút luân lưu tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, kỷ lục đó đã chính thức lùi vào dĩ vãng.

Havertz sút hỏng quả luân lưu. Ảnh: Sky Sports.

Áp lực nghẹt thở đã khiến những ngôi sao hàng đầu như Kai Havertz và Nick Woltemade gục ngã trước sự xuất sắc của thủ thành Orlando Gill. Hình ảnh trung vệ dày dạn kinh nghiệm Jonathan Tah sút bóng vọt xà ở lượt quyết định là biểu tượng cho sự sụp đổ về bản lĩnh của Die Mannschaft. Lần đầu tiên, thế giới được chứng kiến một đội tuyển Đức run rẩy và bất lực trong cuộc đấu súng cân não.

3. Hàng phòng ngự chạm đáy thất vọng

Thất bại này còn phơi bày lỗ hổng chết người nơi hàng thủ. Bàn mở tỷ số của Julio Enciso ở phút 42 đã thiết lập một cột mốc đáng quên: Đức lần đầu tiên để thủng lưới 10 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup.

Dù Manuel Neuer đã nỗ lực hết mình trong trận đấu thứ 23 tại đấu trường thế giới, anh cũng không thể sửa sai cho các đồng đội. Sai lầm vị trí của Joshua Kimmich và sự thiếu quyết liệt trong pha theo kèm Enciso cho thấy một hệ thống phòng ngự thiếu gắn kết và thường xuyên mất tập trung ở những thời điểm quan trọng.

4. Bế tắc trước lối chơi thực dụng

Thống kê cho thấy Đức kiểm soát bóng tới gần 80% trong hiệp một và hưởng 16 quả phạt góc cả trận. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những con số vô hồn khi họ hoàn toàn bất lực trước "khối bê tông" mà HLV Gustavo Alfaro giăng ra.

Hàng công Đức có ngày thi đấu dưới sức. Ảnh: Sky Sports.

Paraguay đã chơi một trận đấu đầy tiểu xảo, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để phá nát nhịp độ của đối phương. Sự ức chế của các cầu thủ Đức lên đến đỉnh điểm khi Jamal Musiala phải nhận thẻ vàng vì một pha trả đũa. Những niềm hy vọng như Florian Wirtz hay Kai Havertz hoàn toàn bị chia cắt, khiến các đợt tấn công của "Cỗ xe tăng" trở nên đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy.

5. Dấu hỏi về chiến thuật của Julian Nagelsmann

Cuối cùng, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Julian Nagelsmann. Quyết định để Denis Undav đá chính và cất Musiala trên ghế dự bị đã chứng minh sự thiếu hiệu quả khi Undav hoàn toàn "mất tích" giữa các hậu vệ cao to của Paraguay.

Việc thay người chậm chạp và thiếu phương án dự phòng để xuyên phá lối chơi phòng ngự lùi sâu đã khiến Nagelsmann nhận về nhiều chỉ trích. Thất bại này không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình World Cup 2026 của Đức mà còn đặt ra bài toán hóc búa về tương lai của đội bóng này nếu không thể tìm lại bản lĩnh trong những khoảnh khắc sinh tử.