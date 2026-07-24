Tuyến đường 10 làn xe kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội dự kiến thông tuyến tháng 10/2026 Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội quy mô 10 làn xe cao tốc, tổng mặt cắt ngang 120m, đang được đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến vào tháng 10/2026.

Dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 120m, bao gồm 10 làn xe cao tốc và vận tốc thiết kế 120km/h. Tuyến đường đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay quy mô lớn nhất miền Bắc, hướng tới phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quy mô kỹ thuật và quy hoạch tuyến đường

Đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh có chiều dài 27,7km. Hệ thống hạ tầng trên tuyến được đầu tư đồng bộ với 6 nút giao liên thông nhiều tầng, 16 cầu chính vượt sông, vượt đường, 12 cầu vượt tại các vị trí giao cắt và 35 cầu trong phạm vi nút giao.

Về phương thức đầu tư, đoạn qua Bắc Ninh chia làm hai phần: 18,7km đầu tư theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và 9km đầu tư công bằng ngân sách địa phương. Ngoài ra, đoạn đi qua địa bàn TP. Hà Nội gồm 7km xây mới và 6,55km nâng cấp, mở rộng trên nền các tuyến cao tốc hiện hữu lên quy mô 120m.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công

Đến cuối tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh đã bàn giao 304/412ha (đạt 74%), dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/7. Trên công trường, 5 gói thầu với 13 mũi thi công đang được triển khai liên tục.

Tại đoạn qua TP. Hà Nội, tỷ lệ thu hồi và chi trả tiền bồi thường đạt 95,7%, diện tích bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 85%. Tuy nhiên, công trình vẫn gặp một số vướng mắc hạ tầng như di dời đường điện 110kV, các di tích tôn giáo và xử lý giao cắt với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án đoạn qua TP. Hà Nội. Nguồn ảnh: Sun Group

Mục tiêu thông tuyến phục vụ quy hoạch hàng không

Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu cam kết tập trung tối đa máy móc, nhân lực để phấn đấu thông tuyến kỹ thuật vào tháng 10/2026 và hoàn thiện trước ngày 31/12/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Đường kết nối hoàn thành sẽ khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khởi công ngày 19/8/2025). Sân bay này đạt tiêu chuẩn cấp 4E, công suất giai đoạn đầu đạt 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến nâng lên 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, trở thành động lực phát triển đô thị và công nghiệp cho toàn vùng.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.