Tuyến đường 16.000 tỷ đồng kết nối hai đô thị lớn tại An Giang Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dài 53km, quy mô 10 làn xe, dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2027. Đây là trục hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng không gian đô thị và phát triển logistics cho tỉnh An Giang.

Tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 16.000 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò là trục xương sống liên kết hai trung tâm đô thị quan trọng, đồng thời tạo ra hành lang kinh tế mới thúc đẩy vận tải đa phương thức và phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Quy mô và thông số kỹ thuật dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh An Giang, dự án có tổng chiều dài khoảng 53km với bề rộng quy hoạch lên đến 80m. Điểm đầu dự án đặt tại nút giao Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, An Giang và điểm cuối kết nối trực tiếp vào tuyến tránh Long Xuyên tại Phường Long Xuyên, An Giang.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1: Xây dựng 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ.

Xây dựng 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ. Giai đoạn 2: Hoàn thiện quy mô 8 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ (tổng cộng 10 làn xe).

Về giải pháp kỹ thuật, đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án kết hợp giữa đường đắp nền và cầu cạn. Do tuyến đi qua khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, việc bố trí cầu cạn xen kẽ được đánh giá là phương án tối ưu để đảm bảo tính bền vững và phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù của khu vực.

Thông số chi tiết Giá trị/Đặc điểm Tổng mức đầu tư Gần 16.000 tỷ đồng Chiều dài tuyến 53 km Bề rộng quy hoạch 80 m Số làn xe hoàn thiện 10 làn (8 ô tô, 2 thô sơ) Thời gian khởi công dự kiến Giai đoạn 2026 - 2027 Hình thức đầu tư Đầu tư công hoặc PPP

UBND tỉnh An Giang thảo luận về danh mục quỹ đất và các phương án đầu tư hạ tầng chiến lược.

Tầm nhìn quy hoạch và định hướng phát triển TOD

Đáng chú ý, quỹ đất hai bên tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên được quy hoạch để phục vụ phát triển trong giai đoạn sau. Tỉnh An Giang định hướng phát triển tuyến đường sắt đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở). Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thương mại và dịch vụ dọc theo trục lộ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, phân tích kỹ lưỡng ưu và nhược điểm của các phương án tuyến nghiên cứu. Việc lựa chọn phương án tối ưu không chỉ đảm bảo hiệu quả đầu tư mà còn phải gắn liền với khả năng giải phóng mặt bằng và tính khả thi về nguồn vốn.

An Giang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức để tăng cường kết nối liên vùng.

Động lực cho hành lang kinh tế Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc

Tuyến đường mới khi hoàn thành sẽ giảm tải áp lực giao thông cực lớn cho Quốc lộ 80, tuyến huyết mạch đang dần quá tải. Theo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hành lang Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng nhất của địa phương.

Công trình này không chỉ là một dự án giao thông thuần túy mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết đa phương thức: đường bộ, đường thủy và hàng không. Đặc biệt, không gian ứng dụng công nghệ cao và các trung tâm logistics sẽ được hình thành dọc theo trục này, tận dụng lợi thế kết nối nhanh giữa các cực tăng trưởng của tỉnh.

Hiện tại, Sở Xây dựng đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Hội đồng thẩm định xem xét. Việc triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2027 sẽ mở ra cơ hội định hình lại không gian phát triển, tạo tiền đề cho An Giang trở thành đầu mối giao thông và kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.