Tuyến đường bộ ven biển hơn 7.000 tỷ đồng tại Đồng Tháp dự kiến khởi công năm 2027 Đồng Tháp đang đẩy nhanh thủ tục cho dự án đường ven biển dài 23km và hạ tầng Nam sông Tiền với tổng vốn 12.000 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung nguồn lực để triển khai hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án tuyến đường bộ ven biển quy mô hơn 7.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ trở thành trục động lực mới, thúc đẩy liên kết vùng và kinh tế khu vực ven sông, biển của địa phương.

Chi tiết dự án tuyến đường bộ ven biển 23km

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, tuyến đường bộ ven biển là công trình hạ tầng có quy mô lớn nhất trong danh mục các dự án đang được xúc tiến tại địa phương. Với chiều dài khoảng 23km, dự án đóng vai trò huyết mạch trong việc kết nối các hành lang kinh tế quan trọng của miền Tây.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định là 7.095 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn bao gồm 4.136 tỷ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và gần 2.958 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương.

Tuyến đường ven biển được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng. Ảnh minh họa

Về tiến độ pháp lý, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi hiện đã được trình Bộ Xây dựng thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Xây dựng sẽ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai ráo riết, dự kiến hoàn thành bàn giao cọc mốc trong tháng 7 này để chuẩn bị khởi công vào quý I/2027.

Dự án hạ tầng Nam sông Tiền hơn 5.100 tỷ đồng

Bên cạnh tuyến đường ven biển, Đồng Tháp cũng đang chuẩn bị các bước cần thiết cho dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền. Dự án này vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 5.147 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn cho dự án Nam sông Tiền tương tự như tuyến đường ven biển, sử dụng nguồn vay ADB khoảng 3.063 tỷ đồng và hơn 2.083 tỷ đồng vốn đối ứng. Lộ trình triển khai cụ thể dự kiến như sau:

Quý I/2027: Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Quý III/2027: Hoàn tất giải phóng mặt bằng và thiết kế kỹ thuật.

Hoàn tất giải phóng mặt bằng và thiết kế kỹ thuật. Quý IV/2027: Chính thức khởi công xây dựng.

Định hướng phát triển hạ tầng xanh và bền vững

Trong các buổi làm việc gần đây, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đưa ra các khuyến nghị kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao tuổi thọ công trình và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới.

Cụ thể, ADB khuyến khích Đồng Tháp ưu tiên sử dụng các loại vật liệu xây dựng có khả năng giảm phát thải carbon. Đồng thời, công tác bảo trì hệ thống cầu đường cần được chú trọng ngay từ khâu thiết kế để bảo đảm tính bền vững trước các tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu khẳng định, tỉnh thống nhất định hướng phát triển các dự án theo tiêu chuẩn xanh và bền vững. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư chủ động tham vấn chuyên gia để tối ưu hóa hồ sơ, tránh việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần gây chậm trễ tiến độ. Việc đảm bảo tính chính xác về kỹ thuật và pháp lý là ưu tiên hàng đầu để các công trình sớm đi vào vận hành, tạo không gian phát triển kinh tế mới cho tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền.