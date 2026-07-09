Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hơn 100.000 tỷ đồng: TP.HCM chốt tiến độ bàn giao mặt bằng TP.HCM yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 2/9/2026. Công trình có tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng do VinSpeed đầu tư.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ thi công cho dự án hạ tầng chiến lược có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 102.430 tỷ đồng.

Hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 2/9/2026

Theo chỉ đạo mới nhất, UBND Thành phố yêu cầu các địa phương liên quan phải tập trung huy động toàn bộ lực lượng để khẩn trương thực hiện các công tác kỹ thuật và pháp lý. Cụ thể, các nhiệm vụ bao gồm thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định pháp lý nhà đất để lập phương án bồi thường chi tiết.

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công trước ngày 2/9/2026. UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các phường, xã gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu hệ thống chính trị tại các phường, xã nêu trên tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì đôn đốc, theo dõi tiến độ và kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Lễ động thổ dự án đã được thực hiện vào ngày 19/12/2025. Đây là tuyến đường sắt đô thị hiện đại, kết nối trực tiếp trung tâm Thành phố với khu vực ven biển phía Nam.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến metro này sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350km/h, với tổng chiều dài tuyến chính khoảng 53,8km. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Thông số Chi tiết dự án Tổng chiều dài 53,8 km Tốc độ thiết kế 350 km/h Khổ đường ray 1.435 mm (đường đôi) Tổng vốn đầu tư 102.430 tỷ đồng Thời gian vận hành dự kiến Quý IV/2028

Tác động đến hạ tầng và kinh tế vùng

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 153,8ha đất với 510 trường hợp bị tác động. Trong đó, có 92 trường hợp cần giải tỏa toàn bộ, 418 trường hợp giải tỏa một phần và 17 tổ chức nằm trong diện thu hồi đất. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại trong quý IV/2028.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống chỉ còn khoảng 13 phút. Đây được xem là mạch máu giao thông chiến lược, giúp mở rộng không gian phát triển đô thị về phía biển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của Thành phố.