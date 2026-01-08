Chính trị Tuyên giáo Lâm Đồng khơi nguồn đồng thuận, vun đắp khát vọng phát triển Trải qua 96 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao các phần quà của tỉnh đến những người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu ở xã Đạ Tẻh

Khơi nguồn đồng thuận trong không gian mới

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và những tác động đa chiều từ quá trình toàn cầu hóa, vai trò của công tác tuyên giáo càng trở nên quan trọng hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội và định hướng dư luận.

Từ ngày 1/7/2025 mở ra một dấu mốc đặc biệt đối với Lâm Đồng khi tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Với diện tích hơn 24.233 km² - lớn nhất cả nước, gần 3,9 triệu dân, trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn cùng nhiều lợi thế nổi trội về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 5/2026

Sự thay đổi về địa giới hành chính không chỉ tạo ra cơ hội phát triển mà còn đặt ra yêu cầu rất lớn về tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Khi bộ máy được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chủ trương mới được triển khai đồng thời, công tác tuyên giáo càng phải phát huy vai trò kết nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Thực tiễn 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, toàn ngành đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội giai đoạn 2026 – 2030, tham mưu xây dựng Nghị quyết về chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng, đồng thời rà soát, thống nhất hệ thống văn bản của ba tỉnh trước khi sáp nhập để hình thành cơ chế chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà tại Chùa Pháp Hoa, phường Bắc Gia Nghĩa và Thượng tọa Thích Thanh Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Chùa Pháp Hoa

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, mở rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua nền tảng số. Sau khi học tập, các cấp ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc tết sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh tại xã Hàm Thuận Bắc, nhân dịp Tết Katê của đồng bào Chăm

Một điểm nhấn nổi bật là công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh trong toàn ngành. Các nền tảng như Sổ tay Đảng viên điện tử, Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận được khai thác hiệu quả, phong trào “Bình dân học vụ số”, chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” từng bước lan tỏa đến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ và người dân.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm giáo xứ Thuận Nghĩa, xã Hàm Kiệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025

Cùng với đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội ngày càng chủ động hơn nhờ kết hợp mạng lưới cộng tác viên với các công cụ công nghệ. Những vấn đề được Nhân dân quan tâm như sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mô hình chính quyền... đều được theo dõi, phân tích, định hướng kịp thời, góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục “thắp lửa” trong kỷ nguyên phát triển mới

Những yêu cầu mới của thời đại đang đặt ra cho ngành Tuyên giáo và Dân vận nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn. Không chỉ tuyên truyền chủ trương và đường lối của Đảng, ngành còn phải dự báo sớm những vấn đề phát sinh, chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng, đồng thời góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nhận thức để khơi thông nguồn lực phát triển.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Khối thi đua số 1 của tỉnh tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2026

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển với không gian mới, mô hình tổ chức mới và những yêu cầu mới, công tác tuyên giáo và dân vận phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bám sát thực tiễn, lấy hiệu quả đồng thuận xã hội làm thước đo.

Đồng chí Bùi Huy Thành (thứ 5 từ trái sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà đến các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ ở xã Đạ Huoai

“ Mỗi cán bộ tuyên giáo và dân vận sẽ tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng

96 năm là một chặng đường tự hào của ngành Tuyên giáo của Đảng. Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song truyền thống vẻ vang ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão gây ra

Khơi nguồn đồng thuận, vun đắp niềm tin và khát vọng phát triển chính là sứ mệnh xuyên suốt của ngành. Khi “ý Đảng” gặp “lòng dân”, khi mỗi chủ trương đều được lan tỏa bằng sự thấu hiểu và đồng hành, đó cũng là lúc sức mạnh nội sinh được khơi dậy, tạo động lực để Lâm Đồng vững bước trên hành trình trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.