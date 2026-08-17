Tuyến giữa 350 triệu bảng của Arsenal áp đảo Man City trong trận tranh Siêu cúp Anh tại Cardiff Chiến thắng thuyết phục trước Manchester City tại Siêu cúp Anh chứng minh tuyến giữa trị giá 350 triệu bảng của Arsenal đang áp đảo toàn bộ bóng đá thế giới.

Khi Mikel Merino đưa ra nhận định tuyến giữa của Arsenal xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ đang dùng lời lẽ xã giao để khích lệ các đồng đội. Tuy nhiên, màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Manchester City dưới ánh nắng Cardiff tại trận tranh Siêu cúp Anh đã biến phát biểu ấy thành một luận điểm đầy sức thuyết phục trên sân cỏ.

2 tiền vệ đẳng cấp thế giới của Arsenal.

Sức mạnh áp đảo từ bộ khung 350 triệu bảng

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal đang sở hữu dàn tiền vệ có chiều sâu và chất lượng kỹ thuật vượt trội. Với những cái tên gồm Martin Odegaard, Declan Rice, Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze và Mikel Merino, tổng giá trị chuyển nhượng của tuyến giữa Pháo thủ đã vượt mốc 350 triệu bảng. Ở cấp độ bóng đá đỉnh cao hiện nay, có lẽ chỉ nhà đương kim vô địch Champions League Paris Saint-Germain mới đủ khả năng đọ sức sòng phẳng ở khu vực trung tuyến.

Sức mạnh chiều sâu này được thể hiện rõ qua phương án nhân sự linh hoạt của Arteta trong trận đấu lớn. Ở hiệp một, tân binh Bruno Guimaraes xuất phát cùng tài năng trẻ Lewis-Skelly và đội trưởng Odegaard. Đến hiệp hai, chiến lược gia người Tây Ban Nha chủ động tung bộ đôi Zubimendi cùng Declan Rice vào sân nhằm kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, trước khi Eze thế chỗ Odegaard. Sự dồi dào về nhân sự giúp Arsenal áp đặt thế trận mà thậm chí chưa cần sử dụng đến Merino.

Cuộc khủng hoảng khu trung tuyến của Manchester City

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Manchester City dưới sự chỉ đạo của HLV Enzo Maresca lại bộc lộ nhiều khoảng trống. Trong quá khứ, Man City luôn là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh đủ sức chiếm lĩnh thế trận trước Arsenal nhờ đẳng cấp của Rodri và Bernardo Silva. Dù vậy, khi Bernardo đã chuyển sang Real Madrid còn Rodri chuẩn bị gia nhập Barcelona, tuyến giữa của đội bóng thành Manchester lập tức suy giảm đáng kể về cả bản lĩnh lẫn tính sáng tạo.

Tuyến giữa Arsenal đạt đến sự cân bằng hoàn hảo.

Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng của Man City, Elliot Anderson, đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi bị Guimaraes và Lewis-Skelly phong tỏa hoàn toàn. Các nhân tố khác như Mateo Kovacic, Nico Gonzalez hay Rico Lewis đều bế tắc trong việc triển khai ý đồ chơi bóng. Khoảnh khắc nhạc trưởng Odegaard đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm ghi bàn trong hiệp hai là minh chứng rõ nét cho sự lệch pha giữa hai bên, buộc Man City phải tích cực tìm kiếm những nhân tố mới như Ayyoub Bouaddi hay Enzo Fernandez trên thị trường chuyển nhượng.

Những mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đua vô địch

Mảnh ghép trị giá 75 triệu bảng Bruno Guimaraes mang đến chính xác những phẩm chất mà tuyến giữa Arsenal còn thiếu: khả năng tranh chấp quyết liệt kết hợp nhãn quan chuyền bóng sắc bén. Anh được xem là sự nâng cấp đáng kể so với Christian Norgaard, người vừa chuyển sang Everton với giá 7 triệu bảng. Sự cơ động của tiền vệ người Brazil giúp Arteta dễ dàng xoay tua, giảm tải khối lượng vận động để tránh nguy cơ quá tải cho Rice và Zubimendi như ở giai đoạn quyết định mùa trước.

Song song với sự hòa nhập của tân binh, bước tiến của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly mang lại giá trị rất lớn cho hệ thống chiến thuật. Pha xoay compa loại bỏ Phil Foden trước khi thực hiện đường chuyền tinh tế mở tỷ số ngay ở giây thứ 25 đã khẳng định tiềm năng lớn của tiền vệ trẻ này trong các trận cầu đỉnh cao.

Mặc dù Arteta có thể sẽ thực hiện một số điều chỉnh nhân sự với các cầu thủ trẻ như Ethan Nwaneri trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, cấu trúc tuyến giữa của Pháo thủ hiện đã đạt độ hoàn thiện cao. Như chia sẻ của Arteta về việc các cầu thủ phải bổ trợ tối đa cho nhau, tuyến giữa 350 triệu bảng đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất để Arsenal hướng tới các danh hiệu lớn mùa này.