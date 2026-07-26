Tuyển Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026: FIFA phát tín hiệu cảnh báo về cuộc cải tổ Thất bại tại World Cup 2026 và sự sa sút ở tuổi 34 của Son Heung-min buộc bóng đá Hàn Quốc phải tái thiết toàn diện, đặt kỳ vọng lớn vào Lee Kang-in.

Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại bằng một kịch bản cay đắng. Thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối cùng bảng A không chỉ gạch tên đại diện châu Á khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng, mà còn phơi bày thực trạng báo động của nền bóng đá xứ kim chi. Trong bản đánh giá chuyên sâu về các đại diện châu Á, FIFA khẳng định Hàn Quốc đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện.

Son Heung-min không còn giữ được phong độ đỉnh cao để gánh vác đội tuyển Hàn Quốc.

Từ sự hứa hẹn ảo tưởng đến thực tế phũ phàng

Nhìn lại chiến dịch World Cup 2026, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo từng khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, FIFA nhận định niềm vui đó "chỉ kéo dài trong trận ra quân". Những hạn chế về mặt chiến thuật, thể lực và khả năng duy trì áp lực nhanh chóng bị bộc lộ ở hai lượt trận tiếp theo.

Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi đã dập tắt hoàn toàn hy vọng đi tiếp. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất (bao gồm Brazil 2014, Nga 2018 và Mỹ - Canada - Mexico 2026), tuyển Hàn Quốc phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Sự thiếu ổn định ở đấu trường lớn nhất hành tinh cho thấy những vấn đề của họ không còn mang tính thời điểm, mà là lỗ hổng mang tính hệ thống.

Khái niệm tái thiết hậu kỷ nguyên Son Heung-min

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện tại nằm ở bài toán chuyển giao thế hệ. Trong nhiều năm qua, ngôi sao Son Heung-min luôn là hạt nhân gánh vác toàn bộ lối chơi lẫn tinh thần của đội tuyển. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 34, chân sút này không còn giữ được nền tảng thể lực cùng phong độ đỉnh cao để liên tục tỏa sáng ở môi trường khắc nghiệt.

Sau khi HLV Hong Myung-bo đệ đơn từ chức, FIFA nhấn mạnh Hàn Quốc phải chấp nhận "xây dựng lại từ đầu". Lối chơi phụ thuộc vào cá nhân cần được thay thế bằng một tập thể đồng đều và có chiều sâu hơn. Trong bức tranh mới đó, Lee Kang-in được quy hoạch trở thành trung tâm trong mọi kế hoạch chiến thuật. FIFA đánh giá tiền vệ này sở hữu đầy đủ phẩm chất để trở thành thủ lĩnh của thế hệ kế cận, giúp Hàn Quốc hướng tới Asian Cup 2027 và xa hơn là World Cup 2030.

Những áp lực và thách thức bủa vằn

Bên cạnh bài toán chuyên môn trên sân cỏ, bóng đá Hàn Quốc còn đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ. Cầu thủ con lai Jens Castrop mới đây đã công khai bày tỏ sự thất vọng về hành trình của đội nhà tại World Cup 2026, đồng thời lên tiếng phàn nàn về điều kiện sinh hoạt cùng các quy định kỷ luật quá nghiêm ngặt tại đại bản doanh.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng đang xem xét án kỷ luật nghiêm khắc đối với HLV Shin Tae-yong, liên quan đến giai đoạn ông dẫn dắt CLB Ulsan HD vào năm 2025. Nếu không sớm giải quyết dứt điểm các rắc rối hậu trường và thiết lập một lộ trình phát triển rõ ràng, bóng đá xứ kim chi nguy cơ cao sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái kéo dài.