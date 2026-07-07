Tuyến Metro số 2 TP.HCM chính thức thi công hạng mục ngầm đầu tiên tại ga Phạm Văn Bạch Dự án Metro Bến Thành - Tham Lương với tổng vốn hơn 55.000 tỷ đồng đã bước vào giai đoạn thi công tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch, đánh dấu cột mốc chuyển từ chuẩn bị sang xây dựng thực tế.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch). Đây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên được thực hiện trực tiếp trên công trường, đánh dấu dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chính thức bước vào giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng ngầm.

Kỹ thuật tường vây và vai trò chiến lược của ga Phạm Văn Bạch

Theo đại diện MAUR, sau gần 3 tháng ký kết hợp đồng tổng thầu EPC, chủ đầu tư và liên danh nhà thầu đã hoàn tất các bước chuẩn bị về pháp lý và kỹ thuật. Trong hệ thống 11 nhà ga của tuyến Metro số 2, ga ngầm ST10 (Phạm Văn Bạch) và ga ST5 (Lê Thị Riêng) giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi đây là hai vị trí xuất phát của máy khoan hầm TBM.

Việc thi công tường vây là bước đi quyết định nhằm tạo kết cấu bao che chắc chắn, bảo đảm ổn định nền đất và an toàn tuyệt đối cho quá trình đào hầm và xây dựng nhà ga sau này. Tại ga ST10, hệ thống tường vây có tổng chiều dài khoảng 534m, dự kiến thời gian thi công kéo dài trong 6 tháng.

Công trường thi công dự án. Ảnh: ZNews

Liên danh THACO - China Railway đảm nhận gói thầu 44.700 tỷ đồng

Dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu EPC quan trọng nhất bao gồm thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trị khoảng 44.738 tỷ đồng. Gói thầu này do liên danh giữa Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đảm nhận.

Việc một doanh nghiệp lớn trong nước như THACO tham gia vào dự án đường sắt đô thị quy mô lớn được đánh giá là dấu mốc đáng chú ý trong việc nâng cao năng lực quản lý và thực hiện hạ tầng giao thông phức tạp. Tổng thầu EPC sẽ chịu trách nhiệm xuyên suốt tiến độ toàn tuyến để đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật.

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3km, gồm các ga từ Bến Thành đến depot Tham Lương. Ảnh: MAUR

Quy mô và lộ trình về đích vào năm 2030

Tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 11,3km, lộ trình đi qua các khu vực có mật độ dân cư cao tại TP.HCM. Cấu trúc tuyến bao gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và khu depot Tham Lương. Do phần lớn tuyến đi ngầm, các yêu cầu về kiểm soát an toàn, tổ chức giao thông và giảm thiểu tác động đến đời sống người dân được đặt lên hàng đầu.

Theo lộ trình đề ra, gói thầu EPC sẽ được triển khai trong vòng 60 tháng. Dự kiến, toàn tuyến Metro số 2 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV/2030. Khi vận hành, công trình sẽ kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng tại đầu tàu kinh tế của cả nước.

TP.HCM hiện là địa phương dẫn đầu về quy mô kinh tế với GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 9.000 USD. Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng đường sắt đô thị được xem là giải pháp then chốt để duy trì đà tăng trưởng và cải thiện chất lượng sống đô thị.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo quy hoạch và quyết định của cơ quan thẩm quyền. Tiến độ thực tế phụ thuộc vào điều kiện thi công và giải phóng mặt bằng tại từng khu vực.