Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài 35km đang được lấy ý kiến dân cư Dự án đường sắt đô thị kết nối Bình Dương và TP.HCM dài 35,1km, quy mô 24 nhà ga, đi qua 18 phường đang trong giai đoạn tham vấn cộng đồng về hướng tuyến và vị trí công trình.

Phường Bến Thành, TP.HCM hiện đang tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư về hướng tuyến và vị trí công trình thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM). Cuộc khảo sát nhằm cung cấp thông tin chi tiết và ghi nhận phản hồi từ các cá nhân, tổ chức tại khu vực dự kiến có tuyến metro đi qua.

Việc lấy ý kiến nhằm cung cấp thông tin về dự án đến các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời ghi nhận ý kiến của cộng đồng dân cư tại khu vực dự kiến có tuyến metro đi qua.

Thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến 30/7/2026. Theo quy định, sau thời hạn này, những trường hợp không nộp lại phiếu sẽ được xem là không có ý kiến đối với phương án đề xuất.

Lộ trình kết nối liên vùng Bình Dương và TP.HCM

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro này được nghiên cứu nhằm hình thành trục giao thông công cộng khối lượng lớn kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm TP.HCM. Điểm đầu của dự án đặt tại nhà ga S5 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), phường Bình Dương, Tỉnh Bình Dương. Điểm cuối kết nối tại nhà ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phường Bến Thành, TP.HCM.

Tổng chiều dài tuyến chính khoảng 35,1km, đi qua địa giới của 18 phường bao gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa (thuộc Tỉnh Bình Dương) và Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành, Bàn Cờ (thuộc TP.HCM).

Quy mô kỹ thuật và hệ thống 24 nhà ga

Dự án được nghiên cứu xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm và điện khí hóa toàn bộ. Hệ thống vận hành bao gồm 24 nhà ga, trong đó có 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tốc độ thiết kế đạt 110km/h đối với các đoạn trên cao và 90km/h đối với các đoạn đi ngầm.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tốc độ thiết kế dự kiến đạt 110km/h đối với đoạn trên cao và 90km/h đối với đoạn đi ngầm.

Bên cạnh hệ thống ray và ga, dự án còn quy hoạch xây dựng depot Hiệp Bình Phước với quy mô khoảng 33ha tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM. Đây sẽ là nơi tập kết, bảo dưỡng và vận hành đoàn tàu với các hệ thống cơ điện, tín hiệu và thu phí tự động đồng bộ.

Phân đoạn triển khai và phương án hướng tuyến

Hồ sơ tham vấn chia dự án thành 3 phạm vi nghiên cứu chính:

Phạm vi 1: Từ ga S5 đến ga C10 (gần cầu Ông Bố), dài khoảng 16,78km. Đoạn này đi qua các khu vực có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều khu công nghiệp tại Tỉnh Bình Dương như Lái Thiêu, Thuận Giao.

Từ ga S5 đến ga C10 (gần cầu Ông Bố), dài khoảng 16,78km. Đoạn này đi qua các khu vực có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều khu công nghiệp tại Tỉnh Bình Dương như Lái Thiêu, Thuận Giao. Phạm vi 2: Đoạn kết nối giữa Bình Dương và vùng đệm TP.HCM.

Đoạn kết nối giữa Bình Dương và vùng đệm TP.HCM. Phạm vi 3: Đoạn đi sâu vào trung tâm TP.HCM. Tại phường Xuân Hòa, tuyến sẽ chuyển sang đi ngầm dưới đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ga cuối C23 được bố trí ngầm tại khu vực nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám (Công viên Tao Đàn).

Đường sắt đô thị có năng lực vận chuyển lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung phương thức giao thông công cộng mới, giảm áp lực lên các tuyến đường bộ hiện hữu và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị.

Định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD

Tuyến metro số 2 không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn là tiền đề để phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development). Theo đó, các khu vực xung quanh nhà ga như ga Tao Đàn sẽ trở thành đầu mối trung chuyển và trung tâm dịch vụ thương mại, văn phòng, y tế trong phạm vi đi bộ thuận tiện.

Việc hình thành trục đường sắt đô thị này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cấu trúc đô thị, tăng giá trị đất đai và tạo ra không gian kinh tế mới dọc theo hành lang kết nối Tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Tuy nhiên, người dân và nhà đầu tư cần lưu ý thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch. Người dân cần theo dõi các thông báo chính thức từ Ban Quản lý đường sắt đô thị.