Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài 35km với 24 nhà ga và mô hình TOD Dự án đường sắt đô thị kết nối Bình Dương và trung tâm TP.HCM có tổng chiều dài 35,1km, bao gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao, định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

UBND phường Bến Thành (TP. HCM) đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng về phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn kết nối giữa Thủ Dầu Một và TP. HCM. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hoàn thiện mạng lưới metro xuyên tâm, tăng cường năng lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Bắc.

Lộ trình kết nối xuyên tâm giữa Bình Dương và TP. HCM

Theo hồ sơ quy hoạch, tuyến metro này có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 35,1km. Mục tiêu chính của dự án là thiết lập hành lang vận chuyển khối lượng lớn, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm Bình Dương với lõi đô thị TP. HCM.

Điểm đầu của tuyến được xác định tại phường Bình Dương, nơi sẽ kết nối với tuyến metro số 1 (đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên). Điểm cuối dự kiến đặt tại ga Tao Đàn, tạo điểm trung chuyển quan trọng với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hình thành một hệ thống giao thông đường sắt đô thị liên thông và đồng bộ.

Dự kiến, tuyến metro sẽ đi qua địa phận 18 phường bao gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Hướng tuyến dự án. Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Thông số kỹ thuật và hạ tầng vận hành hiện đại

Dự án được nghiên cứu đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi với khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, sử dụng hệ thống điện khí hóa để đảm bảo hiệu suất vận hành và bảo vệ môi trường. Về tốc độ, thiết kế tối đa cho phép đạt 100km/h đối với các đoạn đi trên cao và 90km/h đối với các đoạn đi ngầm.

Hệ thống nhà ga trên toàn tuyến được quy hoạch gồm 24 điểm dừng, trong đó có 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Để phục vụ công tác vận hành và bảo trì, một depot quy mô khoảng 33ha sẽ được xây dựng tại khu vực Hiệp Bình Phước, thuộc địa giới các phường Tam Bình và Hiệp Bình (TP. HCM).

Bên cạnh hạ tầng đường ray, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống đoàn tàu hiện đại, cùng các hạng mục phụ trợ như hệ thống cơ điện, viễn thông, tín hiệu điều khiển và công nghệ thu phí tự động (AFC).

Phối cảnh một đoạn tuyến đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM. Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Động lực từ mô hình phát triển đô thị TOD

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM đánh giá, việc đưa vào vận hành tuyến metro này không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc giao thông đường bộ mà còn mở ra không gian phát triển đô thị mới. Đặc biệt, khu vực xung quanh các nhà ga được định hướng phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng.

Theo mô hình này, các ga metro sẽ đóng vai trò hạt nhân, thu hút các dự án thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở cao tầng trong bán kính đi bộ thuận tiện. Điều này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, gia tăng giá trị bất động sản khu vực và tạo ra các trung tâm kinh tế vệ tinh mới dọc theo tuyến đường sắt.

Việc hình thành tuyến metro Thủ Dầu Một - TP. HCM được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ đô thị chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho toàn vùng.