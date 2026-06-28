Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành 175.000 tỷ đồng dự kiến khởi công tháng 9/2026 Dự án đường sắt đô thị kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành có chiều dài 47,7km, quy mô 18 nhà ga với tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ USD.

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/9/2026. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 175.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD), đóng vai trò mạch máu kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quy hoạch lộ trình và hướng tuyến metro 7 tỷ USD

Theo phương án quy hoạch, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 47,7km, đi qua địa phận TP.HCM và TP. Đồng Nai. Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua các phường Bình Trưng và Long Trường, bám theo hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại khu vực nút giao Vành đai 3, tuyến chuyển hướng về phía nam, chạy song song phía Đông đường này và vượt sông Đồng Nai tại vị trí bên trái cầu Nhơn Trạch. Trên địa phận TP. Đồng Nai, tuyến tiếp tục đi trên cao dọc theo Vành đai 3, rẽ vào dải phân cách giữa đường 25B, vượt Quốc lộ 51 và nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước khi đi theo dải phân cách đường T1.

Hướng tuyến dự kiến của metro Thủ Thiêm - Long Thành. Ảnh: Internet

Khi tiếp cận khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến metro sẽ chuyển từ đi trên cao xuống đi ngầm trong phạm vi quy hoạch đường sắt của sân bay. Điểm kết thúc của dự án được xác định tại Depot Cẩm Đường.

Quy mô kỹ thuật và phân kỳ đầu tư nhà ga

Về mặt kỹ thuật, toàn tuyến dự kiến bố trí 18 nhà ga, bao gồm 2 ga ngầm và 16 ga trên cao. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, giai đoạn đầu sẽ triển khai xây dựng 14 nhà ga.

Danh sách các nhà ga giai đoạn 1 bao gồm: Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Bà Hiện, Phú Hữu, Long Trường, Vườn Dừa, Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiện, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2. Hiện tại, UBND TP.HCM đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc hệ sinh thái THACO) nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án này.

Tiến độ mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM

Bên cạnh tuyến metro đi sân bay Long Thành, TP.HCM đang đồng thời đẩy nhanh tiến độ mạng lưới 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 346km. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết thành phố đang tập trung nguồn lực để đảm bảo các dấu mốc khởi công quan trọng.

Cụ thể, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công vào ngày 15/1, và tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm khởi công vào ngày 29/4. Đối với tuyến Bến Thành - Cần Giờ, thành phố đang tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao trong tháng 9/2026.

Thành phố đang đồng thời triển khai 10 tuyến metro. Ảnh minh họa

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng đường sắt đô thị được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho đà tăng trưởng kinh tế của TP.HCM. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp hơn 23% vào tăng trưởng chung của cả nước, với GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.000 USD.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chính thức trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.