Tuyển Mỹ rời World Cup 2026: Đặc quyền từ FIFA không cứu nổi thất bại 1-4 trước Bỉ Dù FIFA gây tranh cãi khi xóa thẻ cho Balogun sau nỗ lực can thiệp từ Nhà Trắng, tuyển Mỹ vẫn thua đậm 1-4 trước Bỉ và chính thức dừng bước tại World Cup 2026.

Giấc mơ World Cup trên sân nhà của đội tuyển Mỹ đã khép lại trong sự cay đắng và những tranh cãi chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Dù cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới - FIFA - đã tạo ra một tiền lệ gây sốc khi "xóa thẻ" cho tiền đạo chủ lực Folarin Balogun ngay trước giờ bóng lăn, đội bóng xứ cờ hoa vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một đội tuyển Bỉ bản lĩnh và đẳng cấp.

Quyết định gây tranh cãi và áp lực từ Nhà Trắng

Sáng ngày 7/7, thế giới bóng đá rúng động khi FIFA thông báo đình chỉ án treo giò một trận của Folarin Balogun. Trước đó, tiền đạo của tuyển Mỹ đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina. Theo quy định thông thường, anh phải vắng mặt ở vòng 1/8. Tuy nhiên, FIFA đã viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để tạm hoãn thi hành án phạt, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân.

Đáng chú ý, các hãng tin quốc tế như Reuters tiết lộ rằng đã có sự can thiệp từ cấp cao nhất. Tổng thống Donald Trump được cho là đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun. Sự việc này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ và UEFA, khi các bên cho rằng FIFA đã phá vỡ tiền lệ và làm tổn hại nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.

Balogun thi đấu ngay từ đầu cũng không thể giúp tuyển Mỹ đi tiếp

Thực tế nghiệt ngã trên sân cỏ

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao để đưa Balogun trở lại đội hình xuất phát của HLV Mauricio Pochettino, màn trình diễn của tiền đạo 25 tuổi này chỉ mang lại sự thất vọng. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Balogun hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh bởi hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của đội tuyển Bỉ.

Cơ hội rõ rệt nhất của anh là cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của khán giả nhà. Sự thiếu cảm giác bóng và áp lực tâm lý dường như đã khiến "đặc quyền" mà FIFA trao cho Balogun trở thành một gánh nặng tâm lý thay vì lợi thế chuyên môn.

Đẳng cấp vượt trội của "Quỷ đỏ" châu Âu

Trái ngược với sự bế tắc của đội chủ nhà, đội tuyển Bỉ đã trình diễn một lối chơi tấn công hiệu quả và sắc bén. Đại diện châu Âu kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục khai thác các khoảng trống nơi hàng thủ Mỹ để ghi tới 4 bàn thắng. Thất bại 1-4 phản ánh đúng sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Màn xóa thẻ của FIFA với Balogun là sự việc gây tranh cãi lớn nhất World Cup năm nay

Kết quả này đưa đội tuyển Bỉ giành vé vào tứ kết một cách thuyết phục, trong khi đội chủ nhà Mỹ chính thức chia tay World Cup 2026. Việc bị loại sớm không chỉ là nỗi đau thể thao mà còn khiến những tranh cãi xung quanh quyết định của FIFA trở nên vô nghĩa, đồng thời để lại một vết đen về tính nhất quán trong công tác điều hành giải đấu lớn nhất hành tinh.