Tuyển Pháp bế tắc tại vòng 1/8 World Cup 2026: Khi Mbappe và Olise bị xích chặt Kiểm soát bóng 81% nhưng không có cú sút trúng đích, Pháp bế tắc trước 'xe buýt 2 tầng' của Paraguay khi Mbappe bị phong tỏa hoàn toàn tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã diễn ra với một kịch bản ít ai ngờ tới. Dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, đoàn quân của HLV Deschamps lại đang trải qua những giây phút đầy thử thách trước sự lỳ lợm của đại diện Nam Mỹ.

Khối bê tông Paraguay và sự bất lực của hàng công Pháp

Trong suốt 45 phút đầu tiên, tuyển Pháp thiết lập một thế trận áp đảo tuyệt đối về tỷ lệ kiểm soát bóng, lên tới 81%. Tuy nhiên, con số thống kê này trở nên vô nghĩa khi đối chiếu với hiệu quả tấn công. Paraguay đã chủ động dựng nên một chiếc "xe buýt 2 tầng" cực kỳ kiên cố trước khung thành của thủ môn Orlando Gill, khiến mọi nỗ lực xuyên phá của đội bóng áo Lam đều rơi vào bế tắc.

Hệ thống phòng ngự của Paraguay không chỉ dừng lại ở việc giữ vị trí. Họ sẵn sàng thực hiện những tình huống đá rát, áp sát liên tục và thậm chí là sử dụng các tiểu xảo cần thiết để gây ức chế cho các ngôi sao đối phương. Điều này khiến nhịp độ tấn công của Pháp bị xé vụn, không thể tạo ra những miếng đánh vỗ mặt sắc nét.

Sự im hơi lặng tiếng của cặp song tấu Mbappe - Olise

Điểm nhấn đáng thất vọng nhất trong hiệp 1 chính là sự "tàng hình" của bộ đôi Mbappe và Olise. Được kỳ vọng sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng, nhưng cả hai hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh. Pháp chỉ tung ra được 5 cú sút trong hiệp đấu đầu tiên và đáng báo động là không có bất kỳ pha dứt điểm nào đi trúng mục tiêu.

Mbappe, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Pháp tại World Cup 2026 với 6 pha lập công, đã bị các hậu vệ Paraguay theo kèm như hình với bóng. Tiền đạo sinh năm 1998 không có nổi một khoảng trống để bứt tốc hay thực hiện kỹ thuật cá nhân sở trường.

Mbappe tỏ ra bất lực trước tuyến phòng ngự kín kẽ của Paraguay

Đây là lần thứ hai tại giải đấu năm nay Mbappe trải qua một hiệp đấu mà không thể tung ra bất kỳ cú sút nào. Lần trước đó là trong cuộc đối đầu với Senegal ở vòng bảng. Khi đó, ngôi sao của Real Madrid cũng thi đấu mờ nhạt trong 45 phút đầu nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ với một cú đúp trong hiệp hai để giúp Pháp thắng chung cuộc 3-1.

Thống kê đáng chú ý trong hiệp 1

Chỉ số Pháp Paraguay Kiểm soát bóng 81% 19% Tổng số cú sút 5 0 Sút trúng đích 0 0 Số lần phạm lỗi 4 9

Người hâm mộ tuyển Pháp đang kỳ vọng vào một kịch bản tương tự như trận gặp Senegal sẽ lặp lại. HLV Deschamps chắc chắn sẽ phải có những điều chỉnh về mặt chiến thuật hoặc nhân sự để phá vỡ khối low-block cực kỳ kỷ luật mà Paraguay đã giăng ra, nếu không muốn trận đấu trôi về những loạt sút luân lưu đầy rủi ro.