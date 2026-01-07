Tuyển Pháp đè bẹp Thụy Điển 3-0: Đỉnh cao Mbappe và nhạc trưởng mới Michael Olise Kylian Mbappe lập cú đúp rực rỡ cùng màn trình diễn siêu hạng của Michael Olise giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, chính thức ghi tên vào tứ kết World Cup 2026.

Trong một đêm diễn rực rỡ tại vòng 1/16 World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã chứng minh tại sao họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bằng một lối chơi áp đặt, giàu tính chiến thuật và sự tỏa sáng cá nhân đúng lúc, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã hoàn toàn "bóp nghẹt" Thụy Điển với tỷ số cách biệt 3-0.

Sức ép nghẹt thở và khoảnh khắc thiên tài của Mbappe

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Pháp đã thiết lập một thế trận tấn công dồn dập, đẩy Thụy Điển vào thế phòng ngự co cụm. Kylian Mbappe, trong vai trò đầu tàu, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Phút 20, siêu sao này đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Chỉ 12 phút sau, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với số 10 của tuyển Pháp khi cú dứt điểm trong tư thế trống trải của anh đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Dù Michael Olise cũng có những cơ hội ngon ăn, nhưng phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, nút thắt mới được tháo gỡ. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản, Mbappe thực hiện pha độc diễn đẳng cấp, vượt qua vòng vây hậu vệ Thụy Điển trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Sự trỗi dậy của Michael Olise và Bradley Barcola

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Pháp vẫn là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Tuy nhiên, điểm nhấn lúc này chuyển sang Michael Olise - người đang dần khẳng định vị thế nhạc trưởng mới trong lối chơi của "Les Bleus".

Phút 53, Olise thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Thụy Điển, đặt Bradley Barcola vào tư thế đối mặt với thủ môn Zetterstrom. Tiền đạo trẻ của PSG không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Sự hưng phấn lên đỉnh điểm ở phút 74, lại là Olise với một đường kiến tạo "dọn cỗ" khác để Mbappe thoát xuống dứt điểm tinh tế, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 3-0 cho đội nhà.

Chấm điểm cầu thủ: Sự thống trị tuyệt đối

Dưới đây là điểm số chi tiết của các cầu thủ theo đánh giá từ Whoscored, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về trình độ giữa hai đội trong trận đấu này:

Pháp Điểm Thụy Điển Điểm Maignan 7.4 Zetterstrom 7.2 Koude 7.3 Lagerbielke 6.4 Saliba 7.3 Svensson 6.1 Upamecano 7.1 Gudmundsson 6.2 Digne 7.4 Lindelof 6.0 Rabiot 7.4 Stroud 6.4 Tchouameni 7.4 Ayari 6.1 Dembele 7.2 Bergvall 6.2 Olise 9.5 Elanga 6.0 Barcola 8.1 Gyokeres 6.4 Mbappe (Cầu thủ xuất sắc nhất) 9.9 Isak 6.2

Kylian Mbappe nhận điểm số gần như tuyệt đối (9.9) nhờ cú đúp và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Trong khi đó, Michael Olise (9.5) cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với hai đường kiến tạo thành bàn.

Thống kê chuyên môn: Sự áp đảo của "Gà trống Gô-loa"

Các con số thống kê từ ESPN đã lột tả sự bế tắc của Thụy Điển trước một tuyển Pháp quá hùng mạnh. Đội bóng Bắc Âu chỉ có thể tung ra 3 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút, so với 12 lần của đối thủ.

Thống kê Pháp Thụy Điển Sút khung thành (Trúng đích) 25 (12) 8 (3) Kiểm soát bóng 61% 39% Phạt góc 9 1 Cứu thua 3 9 Việt vị 3 1

Với chiến thắng thuyết phục này, đội tuyển Pháp chính thức giành quyền vào chơi trận tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Mbappe và các đồng đội sẽ là Paraguay, một thử thách được dự báo sẽ khó khăn hơn về mặt lối chơi phòng ngự khó chịu.