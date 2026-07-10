Tuyển Pháp vào bán kết World Cup 2026: Khi đẳng cấp ngôi sao giải mã bài toán Morocco Vượt qua áp lực từ quả phạt đền hỏng ăn của Mbappe, tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 để ghi tên vào bán kết, khẳng định vị thế ứng viên vô địch số một tại World Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đối đầu trên sa bàn chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra sự kiên nhẫn của nhà đương kim á quân. Dù ngôi sao sáng nhất Kylian Mbappe trải qua những giây phút thăng trầm, đoàn quân của HLV Didier Deschamps vẫn chứng minh được vì sao họ là tập thể khó bị đánh bại nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh của Les Bleus

Trận đấu bắt đầu với kịch bản không ai ngờ tới khi Kylian Mbappe đá hỏng quả phạt đền ngay trong hiệp một. Trước sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou và hệ thống phòng ngự kỷ luật của Morocco, nhiều người đã lo ngại về một kịch bản tồi tệ cho tuyển Pháp. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, đội quân áo lam đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Hãng tin Reuters đánh giá cao cách Pháp duy trì nhịp độ và sự kiên nhẫn. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bước ngoặt đã đến ở phút 60. Chính Mbappe là người khai thông thế bế tắc trước khi kiến tạo để Ousmane Dembele ấn định tỷ số 2-0 chỉ sáu phút sau đó. Hai đòn đánh chớp nhoáng trong hiệp hai đã hoàn toàn đánh gục ý chí của đại diện Bắc Phi.

Mbappe và các đồng đội giữ được sự kiên nhẫn cần thiết để tung ra những đòn quyết định trước Morocco.

Cuộc hội ngộ của những giá trị văn hóa

Tờ The Guardian nhìn nhận trận đấu này dưới góc độ sâu sắc hơn một cuộc tranh tài thể thao thuần túy. Đây là cuộc gặp gỡ phản ánh rõ nét sự đa dạng của bóng đá hiện đại, nơi ranh giới giữa các nền bóng đá dần mờ nhạt. Nhiều tuyển thủ Morocco sinh ra hoặc trưởng thành tại Pháp, tạo nên một mối liên kết đặc biệt về lịch sử và văn hóa trên sân cỏ.

Dù phải dừng bước, Morocco đã ngẩng cao đầu rời giải. Họ không còn là một "hiện tượng" nhất thời như tại Qatar 4 năm trước, mà đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự. Cách họ tổ chức lối chơi và gây khó khăn cho những đội bóng hàng đầu châu Âu cho thấy bóng đá Morocco đã đạt đến đẳng cấp thế giới.

Morocco tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần và sự phát triển vượt bậc của bóng đá Bắc Phi.

Bounou và màn trình diễn xuất thần

Nếu phải tìm ra một cá nhân bên phía Morocco nhận được sự thán phục từ truyền thông quốc tế, đó chắc chắn là Yassine Bounou. Thủ thành 35 tuổi đã có một ngày thi đấu chói sáng khi liên tục từ chối các cơ hội mười mươi của Pháp. Việc cản phá thành công quả penalty của Mbappe không chỉ là khoảnh khắc cá nhân mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội.

Thống kê cho thấy Bounou đã có ít nhất 4 pha cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm hiểm hóc của Upamecano, Doué hay Barcola. Sự hiện diện của anh trong khung gỗ là lý do chính giúp Morocco đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ nhà đương kim á quân trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thủ thành Yassine Bounou tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trong đội hình của Morocco.

Sức mạnh từ cặp song sát Mbappe - Dembele

Phía bên kia chiến tuyến, bộ đôi Mbappe và Dembele một lần nữa khẳng định họ là vũ khí nguy hiểm nhất của HLV Deschamps. Dù có những khoảnh khắc thiếu chính xác, nhưng đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu là biết cách tỏa sáng đúng lúc. Sự kết nối giữa tốc độ của Mbappe và khả năng dứt điểm từ xa của Dembele đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn.

Bàn thắng từ ngoài vòng cấm của Dembele là minh chứng cho sự tự tin và phong độ cao mà cầu thủ này đang duy trì. Với sự hỗ trợ đắc lực từ hàng tiền vệ, cặp tiền đạo này đang trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng thủ nào tại World Cup năm nay.

Sự kết hợp giữa Mbappe và Dembele đang mang lại sức mạnh tấn công hủy diệt cho tuyển Pháp.

Dáng dấp của nhà vô địch

Chiến thắng 2-0 trước Morocco không chỉ đưa Pháp vào bán kết mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại. Sức mạnh của Les Bleus không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà nằm ở cách họ kiểm soát trận đấu và kết liễu đối thủ một cách lạnh lùng ngay cả khi gặp khó khăn nhất.

Không hoảng loạn, không vội vàng và luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương, tuyển Pháp đang tiến bước vững chắc trên hành trình bảo vệ vị thế của mình. Dưới góc nhìn của giới chuyên môn châu Âu, đây chính là hình ảnh của một đội bóng mang DNA vô địch.