Tuyển Singapore mất lợi thế sân nhà 55.000 chỗ tại bán kết ASEAN Cup 2026 đấu Thái Lan Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore và Thái Lan phải chuyển sang sân Jalan Besar 6.000 chỗ, khiến đội nhà mất đi điểm tựa 55.000 khán giả.

Trong bóng đá đỉnh cao, yếu tố sân nhà chưa bao giờ đơn thuần là mặt cỏ hay kích thước khung thành. Đó là thứ áp lực được tạo ra từ hàng vạn tiếng la ó, là điểm tựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trong những thời khắc sinh tử. Thế nhưng, trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ duyên nợ Thái Lan vào ngày 15/8, đội tuyển Singapore lại rơi vào cảnh mất đi điểm tựa 55.000 chỗ ngồi của mình.

Cú sốc hạ tầng và khoảng trống 49.000 chỗ ngồi

Theo quyết định chính thức từ ban tổ chức, trận đại chiến sắp tới giữa Singapore và Thái Lan sẽ phải chuyển sang sân vận động Jalan Besar – một địa điểm vỏn vẹn 6.000 sức chứa. Nguyên nhân được Ban quản lý SVĐ Quốc gia (National Stadium) đưa ra là cần khoảng 2,5 tuần (hơn 17 ngày) để khôi phục mặt cỏ và hạ tầng kỹ thuật sau khi tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Quốc khánh vào ngày 9/8.

SVĐ Quốc gia vừa tổ chức lễ quốc khánh Singapore. Ảnh: THE STRAITS TIMES.

Quyết định này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá đảo quốc sư tử. Việc phải thi đấu trận cầu quan trọng nhất năm trên một sân bóng có sức chứa bằng 1/10 sân đấu chính bị coi là một bước lùi khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí cơ hội to lớn, đi ngược lại định hướng đưa khu vực Kallang trở thành trung tâm thể thao biểu tượng của khu vực.

Sự bế tắc trong vận hành khi so sánh với chuẩn quốc tế

Nhìn sang các mô hình vận hành hiện đại trên thế giới, dấu hỏi về năng lực tối ưu hóa của SVĐ Quốc gia Singapore càng trở nên nhức nhối. Tại Mỹ, những siêu sân vận động như Hard Rock (Miami) hay Lucas Oil (Indianapolis) chỉ cần vỏn vẹn 7 ngày để chuyển đổi hoàn toàn từ một đại sân khấu ca nhạc bùng nổ của Taylor Swift sang mặt sân thi đấu đạt chuẩn khắt khe cho giải bóng bầu dục NFL.

Việc một công trình thể thao trọng điểm của Singapore mất tới hơn hai tuần chỉ để dọn dẹp sau một sự kiện diễu hành bị giới chuyên môn đánh giá là quá chậm chạp. Sự thiếu linh hoạt này đã trực tiếp tước đi quyền lợi chính đáng của đội tuyển quốc gia lẫn hàng vạn cổ động viên nhà.

Thiệt hại kép về tài chính lẫn điểm tựa tinh thần

Jalan Besar chỉ có sức chứa 6000 người. Ảnh: THE STRAITS TIMES.

Việc phải thu hẹp quy mô tổ chức tại Jalan Besar mang lại tổn thất nặng nề trên nhiều khía cạnh. Về mặt tài chính, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) sẽ thất thu một nguồn tiền bán vé khổng lồ – dòng vốn vô cùng cấp thiết để tái đầu tư cho các chiến dịch phát triển bóng đá và mục tiêu Asian Cup trong tương lai.

Quan trọng hơn, thầy trò HLV Gavin Lee sẽ bước vào cuộc tiếp đón đối thủ mạnh mà thiếu đi nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán đài lớn. Trong quá khứ, những cuộc chạm trán nảy lửa với Malaysia (2014) hay Indonesia (2021) từng biến SVĐ Quốc gia thành một chảo lửa thực sự với gần 50.000 khán giả, tạo nên sức ép tâm lý nghẹt thở lên các đội khách.

Bóng đá Singapore đang trên đà khởi sắc sau những màn trình diễn tích cực tại vòng loại châu lục và tấm vé góp mặt ở bán kết ASEAN Cup. Suy cho cùng, sứ mệnh tối thượng của một sân vận động quốc gia là phục vụ những khoảnh khắc lịch sử của thể thao nước nhà. Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất của người hâm mộ là thầy trò HLV Gavin Lee có thể vượt qua giông bão trước Thái Lan để giành vé vào chung kết – nơi SVĐ Quốc gia mới có cơ hội thực sự mở cửa đón chào họ.