Tuyển Thái Lan đối diện hai lời nguyền lịch sử tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Việt Nam Thất bại 0-2 ở lượt đi đẩy tuyển Thái Lan vào thế chân tường trước trận tái đấu với tuyển Việt Nam, đối diện những thống kê lịch sử chưa từng có tiền lệ tại giải.

Thất bại 0-2 ở trận chung kết lượt đi khiến đội tuyển Thái Lan rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo trước chuyến hành quân đến sân vận động Mỹ Đình. Để bảo vệ tham vọng xưng vương tại ASEAN Cup 2026, đoàn quân xứ chùa vàng buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 3 bàn. Đây là một nhiệm vụ nặng nề khi "Voi chiến" phải đối đầu trực tiếp với hai cột mốc thống kê khắc nghiệt chưa từng bị phá vỡ trong lịch sử giải đấu khu vực.

Thái Lan khó ngăn cản Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup. Ảnh: Changsuek

Rào cản lật ngược thế cờ sau cách biệt hai bàn

Lịch sử giải vô địch bóng đá Đông Nam Á chứng minh rằng việc bị dẫn trước 2 bàn ở chung kết lượt đi luôn là bản án gần như không thể đảo ngược. Kể từ khi giải đấu thành lập, chưa từng có bất kỳ đội bóng nào có thể lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn cách biệt từ 2 bàn trở lên ở trận lượt đi.

Ký ức đáng nhớ nhất thuộc về đội tuyển Malaysia vào năm 2014. Sau khi để thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi, đội tuyển này đã thi đấu bùng nổ để dẫn trước 3-0 trong trận lượt về trên sân nhà. Dù vậy, áp lực tâm lý cùng sự sơ hở ở những phút cuối trận khiến họ nhận liên tiếp 2 bàn thua, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp.

Bản thân người Thái cũng từng tạo nên màn lội ngược dòng tại chung kết năm 2016 trước Indonesia. Tuy nhiên, bối cảnh khi đó hoàn toàn khác khi khoảng cách ở trận lượt đi chỉ là 1 bàn (thua 1-2 trên sân khách và thắng lại 2-0 trên sân nhà).

Cái dớp sân khách và nỗi ám ảnh Mỹ Đình

Không chỉ đối mặt với cách biệt tỷ số lớn, đội tuyển Thái Lan còn chịu gánh nặng từ thành tích sân khách nghèo nàn trong các trận chung kết. Kể từ thời điểm giải đấu áp dụng thể thức sân nhà - sân khách vào năm 2004, "Voi chiến" chưa từng giành bất kỳ chiến thắng nào khi phải thi đấu xa nhà ở chung kết, với thành tích 2 trận hòa và 5 thất bại sau 7 lần hành quân.

Đáng chú ý, 3 trong số 7 chuyến làm khách ấy diễn ra trước đội tuyển Việt Nam. Cả hai lần hành quân đến sân vận động Mỹ Đình vào các năm 2008 và 2022, người Thái đều chỉ có được các trận hòa với tỷ số lần lượt là 1-1 và 2-2.

Sự áp đảo của các chiến binh Sao Vàng tiếp tục được khẳng định vào năm 2024, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đối thủ 3-2 ngay tại chảo lửa Rajamangala ở chung kết lượt về, khép lại chức vô địch với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Mọi yếu tố lịch sử và thống kê chuyên môn đều đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Cơ hội để thầy trò đội khách tạo nên bất ngờ ở trận tái đấu lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình vì thế đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.