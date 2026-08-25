Tuyển Thái Lan quyết tâm lật ngược thế cờ trước Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Dù bị dẫn 0-2 sau lượt đi, đội trưởng Sarach Yooyen và tuyển Thái Lan vẫn tràn trề tự tin lật ngược thế cờ trước thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Dù phải nhận thất bại 0-2 ở trận lượt đi ngay tại thánh địa Rajamangala, tinh thần của đội bóng xứ sở chùa vàng không hề có dấu hiệu suy sụp. Sự tự tin của các trụ cột cho thấy "Voi chiến" vẫn chưa nguôi tham vọng tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Đội tuyển Việt Nam tự tin chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan. Ảnh: VFF

Lời tuyên chiến đanh thép từ thủ quân Sarach Yooyen

Ngay trước khi đặt chân đến Hà Nội, tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Thủ quân giàu kinh nghiệm này khẳng định cách biệt 2 bàn sau trận lượt đi chưa phải là rào cản không thể vượt qua, đồng thời tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam với cách biệt hơn 2 bàn trong 90 phút lượt về ngày 26/8.

Tuyên bố này được xem là đòn bẩy tinh thần quan trọng nhằm vực dậy quyết tâm cho toàn đội trước trận cầu sống còn. Tối ngày 24/8, khoảng 21 giờ 15, thầy trò HLV Hudson đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài với trạng thái tâm lý khá thoải mái. Toàn đội chọn lưu trú tại khách sạn Sheraton để thuận tiện di chuyển tới sân Mỹ Đình và hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tuyển Thái Lan còn nhận được điểm tựa vững chắc từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang). Dù hụt hẫng sau trận thua trên sân nhà trước sự chứng kiến của 26.415 khán giả, nữ tỷ phú vẫn giữ sự điềm tĩnh, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ và đồng hành cùng người hâm mộ trong nước.

Thái Lan quyết tâm lội ngược dòng tại Mỹ Đình. Ảnh: Changsuek

Tuyến giữa rực lửa: Nút thắt Hoàng Đức và thế trận chuyển trạng thái

Dù thể hiện quyết tâm lớn, kế hoạch ngược dòng của Thái Lan đối mặt với rào cản chuyên môn cực lớn ở khu trung tuyến. Để hiện thực hóa mục tiêu thắng cách biệt lớn, Sarach Yooyen bắt buộc phải phong tỏa và giành lại quyền kiểm soát tuyến giữa từ tay Nguyễn Hoàng Đức.

Ở trận lượt đi, Hoàng Đức đã cho thấy tầm ảnh hưởng vượt bậc trong khâu giữ nhịp, thu hồi bóng và đặc biệt là kỹ năng chuyển đổi trạng thái thoát pressing. Đánh giá về cục diện chiến thuật này, chuyên gia Dương Vũ Lâm - cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhận định cuộc chiến nơi hàng tiền vệ sẽ trực tiếp định đoạt ngôi vương.

Theo ông Dương Vũ Lâm, tuyến giữa Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn đối thủ nhờ tốc độ chuyển từ phòng ngự sang phản công cực nhanh, khiến Thái Lan liên tục bị động. Sự xuất sắc của Hoàng Đức đã làm lu mờ hoàn toàn Sarach Yooyen, đồng thời tiền vệ mang áo số 14 cũng chính là người khởi xướng đường chuyền mở ra bàn thắng khai thông bế tắc.

Lợi thế nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik

Với hai pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải cùng sự chắc chắn của thủ môn Lê Giang Patrik ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế an toàn. Một kết quả hòa hoặc thậm chí là thất bại với tỷ số tối thiểu cũng đủ để giữ chiếc cúp vô địch ở lại Mỹ Đình.

Dẫu vậy, việc đối đầu với một Thái Lan không còn gì để mất đòi hỏi các học trò của HLV Kim Sang-sik phải duy trì sự tập trung cao độ và tính kỷ luật chiến thuật xuyên suốt trận đấu để biến lợi thế thành chiến thắng chung cuộc.