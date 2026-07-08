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    Tuyên truyền an toàn giao thông cho chủ phương tiện tự chế

    Thụy Trang - Lê Tiến 07/08/2026 21:08

    Ngày 7/8, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi phối hợp Công an phường 2 Bảo Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 80 chủ phương tiện và người điều khiển xe 3 bánh, 4 bánh tự chế, xe máy cày đang hoạt động trên địa bàn.

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    Quang cảnh hội nghị

    Tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát giao thông phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự ATGT đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời phân tích các lỗi vi phạm thường gặp, nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng xe 3 bánh, 4 bánh tự chế, xe máy cày tham gia giao thông không đúng quy định.

    Dịp này, các chủ phương tiện và người điều khiển xe 3 bánh, 4 bánh tự chế, xe máy cày đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; không sử dụng phương tiện tự chế tham gia giao thông trái quy định; tuân thủ các quy định về điều kiện của người điều khiển, phương tiện, tải trọng, tốc độ, phần đường, làn đường và các quy định khác khi tham gia giao thông.

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      Pháp luật - Đời sống
      Tuyên truyền an toàn giao thông cho chủ phương tiện tự chế
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