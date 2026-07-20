Tuyến Vành đai 2,5 Hà Nội: Tiến độ thi công 7 đoạn trọng điểm kết nối xuyên tâm Dự án Vành đai 2,5 Hà Nội dài gần 20 km với mặt cắt ngang 40-50 m đang tăng tốc thi công tại 7 phân đoạn quan trọng, giúp khơi thông hạ tầng từ Tây Hồ đến nút giao Vành đai 3.

Tuyến đường Vành đai 2,5 được xác định là trục giao thông bổ trợ quan trọng của Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Với tổng chiều dài quy hoạch 19,64 km, dự án có điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ giảm tải áp lực giao thông đáng kể cho các trục đường xuyên tâm và cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực dân cư phía Tây và phía Nam thành phố.

Tuyến Vành đai 2,5 của Hà Nội có chiều dài 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì.

Quy hoạch tổng thể và hiện trạng triển khai

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 có mặt cắt ngang rộng từ 40 m đến 50 m. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn nhỏ, triển khai bằng nhiều hình thức đầu tư khác nhau như ngân sách nhà nước và các hình thức đối tác công tư. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 7,6 km đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch. Phần còn lại khoảng 9,36 km đang trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công tích cực.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40-50 m, chia thành 13 đoạn. Trong ảnh là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến KĐT Ngoại giao đoàn.

Tại khu vực phía Bắc, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Ngoại giao đoàn đã thành hình. Tiếp nối phân đoạn này là đoạn nối sang đường Xuân Đỉnh hiện đang trong giai đoạn cuối của công tác GPMB để sớm thông suốt toàn tuyến qua khu vực Tây Hồ và Bắc Từ Liêm cũ.

Khoảng 7,6 km đã hoàn thiện, trong khi 9,36 km tiếp tục được thi công. Trong ảnh là đoạn nối sang đường Xuân Đỉnh sắp hoàn thành GPMB.

Đẩy mạnh các đoạn tuyến khẩn cấp tại khu vực Cầu Giấy

Tại khu vực Cầu Giấy, đoạn tuyến từ đường Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ có chiều dài 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m đang được ưu tiên triển khai. Dự án này bao gồm hai phân đoạn: từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng và từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ. Đáng chú ý, đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ thuộc danh mục dự án triển khai theo diện khẩn cấp.

Vành đai 2,5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ dài 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m.

Đoạn tuyến từ KĐT mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ hiện đã GPMB xong và đang thi công.

Một đoạn tuyến khẩn cấp khác cũng đang được thi công rầm rộ là đoạn từ nút giao Vũ Phạm Hàm - Trung Kính đến đường Trần Duy Hưng. Mặc dù vẫn còn một số hộ dân đang trong quá trình gia cố công trình sau khi bàn giao mặt bằng, nhưng đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai một phần mặt đường hướng ra phía Trần Duy Hưng.

Đoạn từ nút giao Vũ Phạm Hàm - Trung Kính đến Trần Duy Hưng là một trong những đoạn khẩn cấp đang triển khai.

Hạ tầng xuyên tâm qua khu vực Thanh Xuân và Khương Đình

Trục Vành đai 2,5 qua khu vực Thanh Xuân được đánh giá là mắt xích quan trọng nhất để kết nối các khu dân cư đông đúc. Đoạn từ nút giao Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi hiện đang thi công tích cực trên thực địa, đặc biệt là đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến phố Nhân Hòa.

Đoạn qua phường Thanh Xuân, từ nút giao Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi đang được thi công khẩn cấp.

Tiếp nối là đoạn qua phường Khương Đình, kéo dài từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng. Đây là khu vực có mật độ xây dựng cao, hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện đoạn từ ngõ 1 Bùi Xương Trạch đến Đầm Hồng để tiến tới thảm nhựa mặt đường. Tại nút giao với đường Nguyễn Trãi, một tòa nhà cao tầng gần cầu Thượng Đình đang được gia cố để cắt tỉa theo đúng chỉ giới quy hoạch đường Vành đai 2,5.

Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Khương Đình, kéo dài từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng.

Đoạn tuyến qua phường Khương Đình đang tăng tốc đoạn từ ngõ 1 Bùi Xương Trạch đến Đầm Hồng để thảm nhựa.

Hoàn thiện kết nối phía Nam với Vành đai 3

Ở phía cuối tuyến, đoạn Vành đai 2,5 đi trùng với đường Lĩnh Nam để kết nối trực tiếp vào Vành đai 3 cũng đang có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, phân đoạn từ nút giao phố Vĩnh Hưng đến đường Đỗ Mười hiện đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Đoạn đi trùng với đường Lĩnh Nam kết nối với Vành đai 3 đang được triển khai thi công.

Việc hoàn thiện toàn bộ các phân đoạn đang thi công của Vành đai 2,5 không chỉ giúp hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực mà tuyến đường đi qua, đặc biệt là các phường thuộc Thanh Xuân và Hoàng Mai cũ.

Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt từ Phú Thượng, Tây Hồ đến nút giao Vành đai 3.

Lưu ý: Thông tin về tiến độ dự án có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch và thực tế giải phóng mặt bằng của cơ quan chức năng.