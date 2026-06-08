Tuyển Việt Nam - Campuchia: Bài toán tính cước của HLV Kim Sang-sik cho vé bán kết ASEAN Cup 2026 Chạm trán Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm trọn vẹn để giữ ngôi đầu và tính toán xoay tua lực lượng cho bán kết.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình không đơn thuần là thủ tục khép lại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đây là cuộc thử nghiệm chiến thuật mang tính bước ngoặt nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu, đồng thời tạo đà tâm lý tối ưu trước khi bước vào vòng bán kết đầy thử thách.

Sự tương phản chiến thuật và điểm yếu cố hữu của Campuchia

Nhìn vào hành trình của Campuchia, đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn duy trì triết lý kiểm soát bóng và đan lát ngắn được định hình từ thời huyền thoại Keisuke Honda cho đến HLV Koji Gyotoku hiện tại. Dù vậy, lối chơi này bộc lộ sự mong manh lớn khi đối đầu với các đội bóng thi đấu thực dụng.

Chính sách trẻ hóa kết hợp nhập tịch chưa thể giúp nền bóng đá xứ Angkor tạo nên đột phá. Hạn chế về thể lực và khả năng duy trì cự ly đội hình khiến cấu trúc phòng ngự của họ dễ dàng tan rã. Việc bị loại sớm sau 3 lượt trận là minh chứng rõ nhất cho sự chững lại về mặt cấp độ của đối thủ.

Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn ở trận đấu với Campuchia. Ảnh: VFF

Chuyển trạng thái sang tấn công áp đặt và bài toán dứt điểm

Trái ngược với đối thủ, tuyển Việt Nam đang hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Nếu ở trận đấu tại Pakansari, HLV Kim Sang-sik vận hành mượt mà cỗ máy phòng ngự phản công, thì cuộc đối đầu Campuchia đòi hỏi một diện mạo hoàn toàn khác: tấn công chủ động và áp đặt lối chơi.

Đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng kiểm soát không gian, phối hợp trung lộ và khai thác khoảng trống ở hai biên. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất nằm ở tính hiệu quả trong khâu dứt điểm. Bài học từ trận gặp Singapore vẫn còn nguyên giá trị, khi đội bóng áp đảo toàn diện nhưng lại gặp bế tắc trong việc ghi bàn.

Ông Kim Sang-sik có thể sẽ xoay tua đội hình. Ảnh: VFF

Tính toán lực lượng cho chặng đường dài

Bên cạnh mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu bảng A (hiện có 7 điểm, hiệu số +10), ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải đối mặt với bài toán bảo toàn nhân sự. Việc một số trụ cột phải tập riêng trong những buổi tập gần đây phát đi tín hiệu về một sự xoay tua đội hình quy mô lớn.

Những nhân tố trên băng ghế dự bị cần tận dụng tối đa cơ hội này để chứng tỏ giá trị, qua đó gia tăng chiều sâu cho đội hình ở vòng knock-out. Một màn trình diễn thuyết phục tại Mỹ Đình sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng xưng vương của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.