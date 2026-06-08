Tuyển Việt Nam đấu Campuchia: Khí thế bùng nổ và mục tiêu ngôi đầu bảng ASEAN Cup 2026 Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Campuchia với tinh thần thoải mái cùng chuỗi 21 trận bất bại, nắm chắc tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng quan trọng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 với sự chủ động hoàn toàn về cả tâm lý lẫn thế trận. Cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ là trận đấu hạ màn vòng bảng, mà còn là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Cơ hội tự quyết và điểm tựa từ chuỗi 21 trận bất bại

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam sở hữu 7 điểm sau 3 lượt trận, tạm dẫn đầu bảng A nhờ nhỉnh hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Indonesia xếp ngay sau với 6 điểm. Về mặt lý thuyết, đội bóng áo đỏ đã đặt một chân vào vòng bán kết. Kịch bản duy nhất khiến Việt Nam dừng bước là nhận thất bại 0-9 trước Campuchia đồng thời Indonesia vượt qua Singapore — điều gần như không thể xảy ra nếu nhìn vào thực lực và lịch sử đối đầu vượt trội.

Đội tuyển Việt Nam thoải mái tinh thần chờ đấu Campuchia. Ảnh: VFF

Bên cạnh lợi thế cục diện, niềm tin của toàn đội còn đến từ sự ổn định duy trì qua thời gian dài. Kể từ tháng 10/2024 đến nay, tuyển Việt Nam đã thiết lập chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Thành tích này phản ánh nền tảng thể lực, kỷ luật chiến thuật và sự tự tin cao độ của dàn tuyển thủ.

Điều chỉnh nhịp độ và hoàn thiện phương án tác chiến

Trái ngược với đà hưng phấn của đội chủ nhà, đội tuyển Campuchia đã sớm chia tay giải đấu khi chỉ có 3 điểm nhờ trận thắng Timor Leste, trước khi để thua Singapore và Indonesia. Mặc dù đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, tiền vệ Quang Hải cùng các đồng đội vẫn đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Nắm bắt tình hình lực lượng sau chuỗi trận căng thẳng, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động giảm tải khối lượng vận động, giúp các học trò hồi phục thể lực và duy trì cảm giác bóng tốt nhất. Ban huấn luyện dành nhiều thời gian rèn giũa các bài tập triển khai tấn công biên, phối hợp trung lộ và tăng cường khả năng chống bóng bổng.

Theo lộ trình chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam tham dự buổi họp báo vào sáng ngày 6/8 trước khi bước vào buổi tập làm quen mặt cỏ sân Mỹ Đình vào chiều cùng ngày, hoàn tất những khâu cuối cùng cho trận đấu.