Tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026: Khẳng định bản lĩnh ở Mỹ Đình Sở hữu lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi cùng phong độ chói sáng của Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam hướng tới tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình.

Chiến thắng 2-0 ngay trên chảo lửa Kuala Lumpur ở lượt đi không chỉ mang lại lợi thế cực lớn về mặt tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, mà còn tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc trước cuộc tái đấu với Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm khép lại tấm vé bước vào trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Lợi thế chiến thuật và chiều sâu đội hình của HLV Kim Sang-sik

Bước vào cuộc đối đầu quyết định, tuyển Việt Nam nắm trong tay quân số tinh nhuệ nhất khi không có bất kỳ trường hợp chấn thương hay án treo giò nào. Sự chủ động về mặt lực lượng cho phép HLV Kim Sang-sik linh hoạt vận hành sơ đồ 3-4-3 ưa thích, sẵn sàng chuyển đổi nhanh sang 5-4-1 khi phòng ngự nhằm bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành của thủ môn Lê Giang.

Ở khu vực trung tuyến, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục đóng vai trò "nhịp đập" trong lối chơi của đội nhà. Với khả năng thoát pressing ấn tượng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, tiền vệ 28 tuổi là mắt xích quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát thế trận, đồng thời mở ra các phương án tấn công biên chớp thời cơ nhờ sự cơ động từ Trương Tiến Anh và Đỗ Văn Vĩ.

Xuân Son là ngòi nổ số 1 trên hàng công Việt Nam. Ảnh: VFF.

Nguyễn Xuân Son: Ngòi nổ mang tính quyết định

Mũi nhọn đáng sợ nhất trên hàng công của Việt Nam lúc này không ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil đang sở hữu hiệu suất ghi bàn kinh ngạc với 14 bàn thắng sau 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, bản năng sát thủ của chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định luôn biết cách lên tiếng ở những thời điểm then chốt.

Với 6 bàn thắng ghi được ở các vòng bán kết và chung kết, Xuân Son đã cân bằng thành tích của những chân sút huyền thoại khu vực như Chanathip Songkrasin hay Woorawut Srimaka. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục săn bàn ở giai đoạn knock-out của Teerasil Dangda đúng 2 pha lập công. Sức càn lướt cùng khả năng dứt điểm đa dạng của anh sẽ là bài toán cực kỳ hóc húa cho hệ thống phòng ngự đang suy yếu của đối thủ.

Malaysia không có được đội hình mạnh nhất. Ảnh: NST.

Malaysia đối mặt khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, Malaysia bước vào trận lượt về trong bối cảnh vô cùng bế tắc. Thất bại 0-2 trên sân nhà đẩy đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vào thế không còn gì để mất, buộc họ phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, bài toán lực lượng lại đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Malaysia. Danh sách vắng mặt của họ kéo dài với những cái tên quan trọng như Alif Haiiqal Lau, Fazul Amir Mad Zaman, Endrick dos Santos và trung vệ trụ cột Rodney Celvin. Cùng với việc nhạc trưởng Wan Kuzain phải quay về Mỹ thi đấu, tuyến giữa Malaysia trở nên mỏng manh và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Việc dâng cao pressing khi tuyến sau thiếu vắng các trụ cột chính là "con dao hai lưỡi" khiến họ dễ dàng sập bẫy phản công từ Việt Nam.

Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Ảnh: VFF.

Những điểm nóng chiến thuật và dự đoán

Trận đấu tại Mỹ Đình hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi hai khu vực nảy lửa. Tại trung tuyến, cuộc chạm trán giữa Hoàng Đức và Aguero sẽ quyết định bên nào nắm giữ nhịp độ trận đấu. Trong khi đó ở hành lang cánh, bộ đôi Tiến Anh và Văn Vĩ cần vô hiệu hóa những đợt bùng nổ tốc độ của Sumareh để giải tỏa áp lực cho hàng phòng ngự.

Dù lịch sử đối đầu và mọi thông số kỹ thuật đều đang nghiêng về phía Việt Nam, sự thận trọng vẫn là điều HLV Kim Sang-sik quán triệt tới các học trò. Bài học thất bại tại AFF Cup 2014 vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan.

Đội hình dự kiến

Việt Nam (3-4-3): Lê Giang; Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ; Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son.

Malaysia (4-3-3): Ghani; Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish; Aguero, Ahmad, Sumareh; Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue.

Với ưu thế sân nhà, đội hình sung sức cùng sự sắc bén của Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm chủ cuộc chơi và kết liễu đối thủ bằng một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-1 Malaysia