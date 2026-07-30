Tuyển Việt Nam đấu Singapore: Vì sao phong tỏa Xuân Son là chưa đủ với HLV Gavin Lee Truyền thông Singapore cảnh báo về Nguyễn Xuân Son, nhưng hệ thống tấn công đa dạng của HLV Kim Sang-sik mới là bài toán hóc chuẩn bị diễn ra tại Mỹ Đình.

Trước cuộc đọ sức tại SVĐ Mỹ Đình, truyền thông Singapore liên tục cảnh báo đội nhà về sức mạnh của Nguyễn Xuân Son. Báo chí đảo quốc sư tử thậm chí ví von tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam là "Haaland Hà Nội" sau khi chứng kiến anh ghi 12 bàn thắng chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc dồn toàn bộ nguồn lực để phong tỏa một cá nhân có thể sẽ là cái bẫy chiến thuật khiến thầy trò HLV Gavin Lee phải trả giá đắt.

Cái bẫy mang tên Nguyễn Xuân Son

Sự e ngại của Singapore đối với Xuân Son hoàn toàn có cơ sở dựa trên lý thuyết lẫn thực tế lịch sử. Ở kỳ bán kết ASEAN Cup 2024, chính chân sút này đã gieo rắc cơn ác mộng khi ghi tới 3 bàn thắng, góp phần nhấn chìm Singapore với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận. Thống kê lịch sử cũng đang ủng hộ đại diện Đông Nam Á khi Singapore đã trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Việt Nam kể từ năm 1998.

Xuân Son có sức càn lướt mà hàng thủ Singapore ái ngại. Ảnh: MARK CHEONG.

Với thể hình lý tưởng và khả năng tranh chấp vượt trội, Xuân Son không chỉ đơn thuần là một trung phong săn bàn. Anh đóng vai trò là điểm tựa làm tường, thu hút sự chú ý của cặp trung vệ đối phương. Khi Singapore tập trung quá đông nhân sự để kiềm tỏa chân sút này, các không gian di chuyển ở khu vực nách trung vệ và tuyến hai sẽ lập tức mở ra cho các vệ tinh xung quanh.

Sự đa dạng chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang-sik

Trái ngược với suy đoán về một lối chơi phụ thuộc vào cá nhân, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang vận hành một hệ thống tấn công linh hoạt và khó lường. Chiến thắng đậm 7-0 trước Timor-Leste là minh chứng rõ nét nhất cho sự đa dạng này: Đình Bắc rực sáng với một cú hat-trick, Hoàng Hên lập cú đúp, Quang Hải để lại dấu ấn trực tiếp trong tình huống đối phương phản lưới nhà, còn Xuân Son đóng góp một bàn thắng.

Tuyển Việt Nam có nhiều quân bài tẩy. Ảnh: VFF.

Bên cạnh đó, việc sở hữu nhiều nhân tố có kỹ thuật cá nhân tốt giúp tuyển Việt Nam dễ dàng thay đổi phương án tiếp cận khung thành. Đội bóng áo đỏ có thể linh hoạt chuyển từ phối hợp nhóm ngắn sang sút xa hoặc thực hiện các tình huống xẻ nách biến ảo. Nếu Singapore quá chú trọng vào Xuân Son, họ sẽ vô tình bỏ quên những "ngòi nổ" nguy hiểm không kém như Đình Bắc hay Quang Hải.

Bài toán lực lượng nan giải của Singapore

Ở chiều ngược lại, dù đang sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, lối chơi của Singapore vẫn bộc lộ nhiều nét chệch choạc. Thầy trò HLV Gavin Lee vất vả vượt qua Campuchia 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 90+11 và mất hơn 40 phút mới tìm được đường vào lưới Timor-Leste. Nhịp độ tấn công của họ phụ thuộc nhiều vào các đường tạt bóng từ hai biên để tận dụng khả năng không chiến.

Đáng lo ngại hơn, lực lượng của đại diện đảo quốc sư tử đang bị tổn hại nghiêm trọng. Do các câu lạc bộ chủ quản không nhả quân, Singapore mất đi chân sút chủ lực Ikhsan Fandi (người đã ghi 23 bàn thắng quốc tế) và trung vệ dày dạn kinh nghiệm Safuwan Baharudin. HLV Gavin Lee chỉ có trong tay hai tiền đạo đúng nghĩa cho đợt tập trung này, khiến hàng thủ ít kinh nghiệm phải chịu áp lực cực lớn.

Dù đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng bằng chuyến tập huấn hai tuần tại Okinawa (Nhật Bản) nhằm nâng cao khả năng chịu áp lực, thử thách tại chảo lửa Mỹ Đình vẫn là một ngọn núi cao đối với Singapore. Chỉ cần một mắt xích trong hệ thống phòng ngự chệch nhịp, khoảng trống xuất hiện sẽ lập tức bị hàng công đa dạng của tuyển Việt Nam khai thác triệt để.