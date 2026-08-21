Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng vũ khí chiến thuật nào? Sở hữu hàng công mạnh nhất ASEAN Cup 2026 với 17 bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tự tin giải mã chủ nhà Thái Lan nhờ chiều sâu đội hình và miếng đánh phản công.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 khi bước vào trận chung kết lượt đi với kình địch Thái Lan tại sân vận động Rajamangala vào tối ngày 22/8. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đại diện Việt Nam không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu mà còn sở hữu những phương án chiến thuật vô cùng đa dạng để khuất phục đối thủ.

Chiến thắng Malaysia cho thấy tuyển Việt Nam có chiến thuật đa dạng. Ảnh: Getty Images

Chiều sâu lực lượng và nghệ thuật xoay tua của HLV Kim Sang-sik

Thành công vượt trội của đội tuyển Việt Nam tính đến thời điểm này ghi đậm dấu ấn từ khả năng điều phối nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Khác với những giải đấu trước đây thường rơi vào cảnh hụt hơi vì chấn thương, đội hình Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 sở hữu sự đồng đều đáng kinh ngạc giữa đội hình chính và dự bị.

Minh chứng rõ nét nhất nằm ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia. Dù thực hiện tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với lượt đi, đội bóng áo đỏ vẫn duy trì thế trận vượt trội để giành chiến thắng 2-0, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận. Việc cất các trụ cột như Xuân Son, Thành Long, Văn Vĩ hay Tài Lộc trên băng ghế dự bị không chỉ giữ sức cho trận chung kết mà còn minh chứng cho chiều sâu đội hình vượt trội.

Sự cơ động này cho phép HLV Kim Sang-sik linh hoạt chuyển đổi giữa kiểm soát bóng áp đặt, đánh biên dồn dập hoặc phòng ngự phản công. Tính đến trước trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 17 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thận trọng. Ảnh: Getty Images

Đòn phản công sắc bén và điểm nổ cố định

Trái ngược với sự ổn định của Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ nhiều bấp bấp. Việc vắng mặt những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan khiến "Voi chiến" suy giảm đáng kể sức mạnh. Hàng thủ chậm chạp của Thái Lan từng lộ nhiều khoảng trống trước Singapore ở bán kết lượt về, mở ra những cơ hội cho các chân sút Việt Nam khai thác.

Dù vậy, khi làm khách trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi thận trọng. Đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động lùi sâu đội hình, nhường quyền kiểm soát để chờ đợi sơ hở từ đối phương. Nhãn quan chiến thuật cùng khả năng chuyền dài đột biến của Nguyễn Quang Hải sẽ là chìa khóa mở ra các đòn "hồi mã thương", tạo điều kiện cho các cầu thủ giàu tốc độ như Hai Long hay Đình Bắc bứt phá.

Bên cạnh đó, các tình huống cố định tiếp tục là phương án kết liễu hiệu quả. Với những cầu thủ có chiều cao và khả năng không chiến tốt như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung hay Xuân Son, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt ngay tại "chảo lửa" của Thái Lan, hướng tới lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân nhà Mỹ Đình vào ngày 26/8.