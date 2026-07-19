Tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar 4-0: Kỷ nguyên mới của HLV Kim Sang-sik Chiến thắng áp đảo tại Thái Nguyên không chỉ giúp Việt Nam giữ vững vị thế top 100 FIFA mà còn khai hỏa thành công dàn tân binh nhập tịch, giữa bối cảnh Tuấn Hải chia tay Hà Nội FC.

Đội tuyển Việt Nam vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại khu vực bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu tối 18/7. Trên sân Thái Nguyên rực lửa với 22.000 khán giả, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không chỉ trình diễn một lối chơi áp đặt mà còn cho thấy sự hòa nhập đáng kinh ngạc của các nhân tố mới.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với các tân binh đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sức mạnh từ những 'làn gió mới'

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là sự hiện diện của nhóm cầu thủ nhập tịch. Ngay ở phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son đã khai thông thế bế tắc sau đường dọn cỗ tinh tế của Đỗ Hoàng Hên. Lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim đang dần dịch chuyển sang phong cách hiện đại, ưu tiên khả năng kiểm soát và tận dụng tối đa thể chất của các trung phong mới.

Bên cạnh Xuân Son, những cái tên như Nguyễn Tài Lộc hay Patrik Lê Giang đều để lại dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, thủ thành Patrik Lê Giang đã có màn ra mắt đầy cảm xúc sau 3 năm chờ đợi. Sự chắc chắn trong các tình huống ra vào của anh giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững, bảo toàn mành lưới trước những nỗ lực phản công yếu ớt từ phía Myanmar.

Cú hích từ Đỗ Hoàng Hên và hệ thống chiến thuật mới

Nếu Xuân Son là điểm nổ, thì Đỗ Hoàng Hên chính là linh hồn trong các đợt lên bóng. Tiền vệ này không chỉ kiến tạo mà còn trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng một cú dứt điểm tầm xa đẳng cấp ở đầu hiệp hai. Sự kết nối giữa các cựu binh và nhóm tân binh đang tạo ra một chiều sâu đội hình lý tưởng cho chiến dịch ASEAN Cup sắp tới.

Hoàng Hên ghi bàn đẹp mắt vào lưới Myanmar. (Ảnh: Hà Nội FC)

HLV Kim Sang-sik cũng đã thử nghiệm Nguyễn Đình Bắc ở vai trò tiền đạo cánh trong một hệ thống pressing tầm cao. Kết quả mang lại rất khả quan khi cầu thủ trẻ này đóng góp một bàn thắng, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà cùng với pha lập công của Phạm Xuân Mạnh.

Vị thế trên bản đồ FIFA và biến động nhân sự V-League

Theo tính toán từ Football Ranking, trận thắng này mang về cho Việt Nam thêm 1,52 điểm, giúp đội bóng củng cố vững chắc vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lợi thế tâm lý cực lớn khi chúng ta nới rộng khoảng cách với Indonesia lên tới 19 bậc, tạo ra rào cản vô hình về mặt đẳng cấp trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ bóng đá thủ đô không trọn vẹn khi Phạm Tuấn Hải chính thức xác nhận chia tay Hà Nội FC. Sau 132 trận đấu với 42 bàn thắng và vô số danh hiệu, chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia quyết định tìm kiếm thử thách mới, với bến đỗ tiềm năng được cho là Thép Xanh Nam Định.

Đối thủ Indonesia và bài toán lực lượng

Trong khi Việt Nam đang thăng hoa, đối thủ duyên nợ Indonesia lại đón nhận tin không vui. Tiền đạo chủ lực Mauro Ziljstra dính chấn thương nặng và phải rút lui khỏi ASEAN Cup 2026. HLV John Herdman đã phải lập tức gọi bổ sung Mitchell Baker để lấp đầy khoảng trống.

Dù gặp tổn thất, đội bóng xứ vạn đảo vẫn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc khi triệu tập hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Ragnar Oratmangoen. Cuộc đua song mã giữa Việt Nam và Indonesia tại bảng đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó lường.