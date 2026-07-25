Tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste 7-0: Hàng công thăng hoa và nỗi lo hệ thống của HLV Kim Sang-sik Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, nhưng những khoảng trống nơi hàng thủ đang để lại mối lo ngại.

Tuyển Việt Nam đã mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng thắng lợi áp đảo 7-0 trước Timor Leste, qua đó vươn lên chiếm đỉnh bảng A. Dù bảng tỷ số mang lại cảm giác về một màn trình diễn hoàn hảo, những phân tích chuyên sâu về mặt vận hành chiến thuật lại chỉ ra bài toán mà HLV Kim Sang-sik cần mau chóng tìm lời giải đáp nơi hàng phòng ngự.

HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: VFF.

Sức mạnh tấn công đa dạng và chiều sâu lực lượng

Chiến thắng đậm đà ở lượt trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Đây được xem là lợi thế rất lớn trong việc tính toán tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết sớm.

Đáng chú ý, lối chơi tấn công đa dạng mà HLV Kim Sang-sik xây dựng đã được các học trò cụ thể hóa một cách hiệu quả trên sân. Sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên mang đến sức bùng nổ lớn cho hàng công. Khả năng di chuyển linh hoạt cùng tư duy khai thác khoảng trống nhạy bén của các chân sút đã biến khu vực 16m50 của đối phương thành điểm nóng liên tục.

Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của những nhân tố như Đình Bắc cho thấy chiều sâu đội hình lý tưởng. Quan trọng hơn cả, tuyển Việt Nam đã bảo toàn nguyên vẹn lực lượng mà không ghi nhận bất kỳ chấn thương nào sau 90 phút thi đấu – yếu tố cực kỳ then chốt trong một giải đấu có mật độ dày đặc.

Báo động từ khoảng trống hệ thống phòng ngự

Việt Nam tự tin cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng 7-0 rực rỡ, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam lại để lộ những vết rạn nứt đáng lo ngại. Sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ chưa đạt độ bọc lót tối ưu, tạo ra các khoảng trống nguy hiểm để đối thủ khai thác.

Thực tế, đây không phải là vấn đề mới xuất hiện. Ngay trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 trước thềm giải đấu, hệ thống của HLV Kim Sang-sik đã bộc lộ sự thiếu ăn ý khi để đối thủ tạo ra không ít cơ hội rõ rệt. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trước Timor Leste.

Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Timor Leste vẫn có thể đưa bóng áp sát khung thành Việt Nam một cách khá dễ dàng. Các cầu thủ đối phương nhiều lần nhận bóng trong tư thế thoải mái, thiếu đi áp lực áp sát cần thiết từ các tiền vệ trung tâm và không bị theo kèm quyết liệt khi tiến gần vòng cấm địa.

Bài toán tinh chỉnh cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Sự lỏng lẻo ở khâu phòng ngự trước Timor Leste chưa phải trả giá đắt do đối thủ thiếu chất lượng trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Mặc dù vậy, đây rõ ràng là lời cảnh báo đắt giá cho ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Khi bước vào các vòng đấu tiếp theo, những đối thủ giàu bản lĩnh hơn như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ các sơ hở như vậy. Việc những hạn chế bộc lộ ngay ở trận mở màn lại là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik kịp thời điều chỉnh cự ly đội hình và nâng cao khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Một chiến thắng đậm mang lại sự khởi đầu thuận lợi về mặt điểm số lẫn tinh thần, nhưng để hoàn tất hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup, tuyển Việt Nam cần biến những màn trình diễn bắt mắt thành một tập thể hoàn thiện và an toàn hơn.