Tuyển Việt Nam đối mặt bài toán lực lượng: Đình Bắc và Xuân Mạnh trước nguy cơ bị treo giò Thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn nhưng HLV Kim Sang-sik phải tính toán nhân sự do nguy cơ treo giò.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam mở rộng cánh cửa bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, trước trận tái đấu lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8, HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với bài toán quản trị rủi ro nhân sự khi hai nhân tố quan trọng đứng trước nguy cơ bị treo giò.

Rủi ro thẻ phạt từ hai nhân tố then chốt

Mối lo ngại lớn nhất của ban huấn luyện tập trung vào tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 32 trong trận lượt đi vừa qua. Theo điều lệ của ASEAN Cup 2026, cầu thủ tích lũy đủ hai thẻ vàng sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu nhận thêm một thẻ phạt ở màn tái đấu Malaysia, Đình Bắc sẽ phải ngồi ngoài ở trận chung kết lượt đi trong trường hợp đội tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Đình Bắc sẽ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng ở trận tái đấu với Malaysia. Ảnh: VFF.

Trường hợp tương tự xảy ra với hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC từng dính một thẻ vàng ở trận hòa 0-0 với Singapore tại vòng bảng diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7. Đáng chú ý, sau 5 trận đấu đã qua tại giải, tuyển Việt Nam mới chỉ phải nhận tổng cộng 2 thẻ vàng thuộc về Xuân Mạnh và Đình Bắc, qua đó sở hữu chỉ số kỷ luật tốt nhất giải đấu.

Phương án xoay tua và chiều sâu đội hình

Để bảo đảm lực lượng mạnh nhất cho loạt trận chung kết quyết định, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chủ động xoay tua đội hình. Việc cất cả Đình Bắc lẫn Xuân Mạnh trên băng ghế dự bị ở trận lượt về được coi là giải pháp hợp lý và an toàn trong bối cảnh toàn đội đã có vốn 2 bàn thắng làm giắt lưng.

Nhờ chiều sâu đội hình lý tưởng, ban huấn luyện tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin đưa ra các phương án thay thế chất lượng. Ở vị trí hậu vệ của Xuân Mạnh, những cái tên như Quang Kiệt, Nhật Minh, Văn Hậu hoặc Gia Bảo đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ. Trong khi đó trên hàng công, HLV Kim Sang-sik sở hữu nhiều phương án biến ảo để khỏa lấp khoảng trống của Đình Bắc như Hoàng Hên, Hai Long, Ngọc Mỹ, Quang Hải hay Gia Hưng. Việc chủ động tính toán nhân sự từ sớm sẽ giúp đội tuyển giữ vững nhịp độ thi đấu và hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.