Tuyển Việt Nam đón Đặng Văn Lâm trở lại trước đại chiến Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui lực lượng với sự trở lại của Đặng Văn Lâm, trong khi truyền thông và giới chuyên môn Malaysia tỏ ra e ngại trước bán kết.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 với tâm lý tự tin cùng lực lượng mạnh nhất. Sự trở lại của những nhân tố then chốt, đặc biệt là thủ môn Đặng Văn Lâm, mang đến cú hích lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trước cuộc đụng độ đại kình địch Malaysia.

HLV Kim Sang-sik nhận tin vui lực lượng trước bán kết

Trong các buổi tập gần đây, HLV Kim Sang-sik trực tiếp xỏ giày vào sân chia đội đá tập nhằm bảo đảm quân số cũng như duy trì cường độ chuyên môn cao nhất. Dù chưa đẩy khối lượng vận động lên mức tối đa do còn hơn một tuần chuẩn bị, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có thể yên tâm về mặt nhân sự.

HLV Kim Sang-sik tự tin cùng Việt Nam đấu Malaysia. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm sau thời gian vắng mặt. Bên cạnh đó, các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Tài Lộc hay Nguyễn Hoàng Đức đều duy trì thể trạng sung mãn, sẵn sàng cho trận lượt đi diễn ra vào ngày 16/8 tại Kuala Lumpur.

Truyền thông và giới chuyên môn Malaysia thừa nhận lép vế

Giành vé vào bán kết sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, truyền thông và giới chuyên môn Malaysia đồng loạt nhận định cuộc chạm trán đội đương kim vô địch Việt Nam sẽ là thử thách cực đại. Tờ Hmetro cho rằng đây là bài kiểm tra rất lớn cho "Bầy hổ" trong giai đoạn đội bóng đang thực hiện tái thiết.

Việt Nam sẽ là đối thủ của Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đồng quan điểm, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau khi vượt qua vòng bảng: "Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn chúng tôi chỉ là đội cửa dưới." Thống kê lịch sử cũng đang ủng hộ Việt Nam với 9 chiến thắng trong 10 lần đối đầu gần nhất. Dù Malaysia từng thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái, kết quả này sau đó đã bị FIFA hủy bỏ và xử thua 0-3 do Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Ngay sau khi ghi bàn quyết định đưa đội nhà vào bán kết, tiền vệ Pavithran Gunalan cũng lên tiếng kêu gọi đồng đội giữ đôi chân trên mặt đất: "Toàn đội cần bảo đảm quá trình hồi phục diễn ra tốt nhất và tiếp tục duy trì nhịp độ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Việt Nam."

Hàng thủ Việt Nam quyết tâm sửa sai sau bàn thua tiếc nuối

Tại vòng bảng, chuỗi trận giữ sạch lưới của đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị ngắt kết nối sau bàn thua ở trận gặp Campuchia. Mặc dù vậy, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Chia sẻ về tình huống thủng lưới đầu tiên tại giải đấu, thủ môn Patrik Lê Giang bày tỏ: "Bàn thua là một phần của bóng đá và tất nhiên không có thủ môn nào trên thế giới vui khi phải vào lưới nhặt bóng." Bàn thua này được xem là lời nhắc nhở cần thiết cho hàng phòng ngự trước những áp lực lớn hơn ở vòng knock-out.

Theo lịch thi đấu chính thức từ BTC, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/8/2026 tại Kuala Lumpur. Sau đó ba ngày, trận lượt về quyết định tấm vé vào chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/8/2026 trên sân nhà của tuyển Việt Nam.