Tuyển Việt Nam gặp khó tại Malaysia trước bán kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan dè chừng Singapore Đội tuyển Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại Malaysia dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, trong khi Thái Lan tập trung cho trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào chiến dịch bán kết ASEAN Cup 2026 bằng buổi tập đầu tiên tại thủ đô Kuala Lumpur vào chiều 14/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với những thử thách không hề nhỏ về mặt hậu cần và bảo mật trước cuộc đọ sức kịch tính với đội chủ nhà Malaysia.

Thử thách sân tập mở của tuyển Việt Nam trước đại chiến Malaysia

Nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8, tuyển Việt Nam được ban tổ chức bố trí tập luyện tại sân Kelab Aman. Khác với các sân vận động đóng kín tiêu chuẩn, không gian mở tại đây đặt ra bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik trong việc giữ kín các phương án chiến thuật cũng như giúp các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa.

Tuyển Việt Nam buộc phải tập luyện giữa không gian mở. Ảnh: VFF

Ở chiều ngược lại, phía Malaysia tỏ ra vô cùng tự tin. Thủ thành Azri Ghani khẳng định hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã sẵn sàng hóa giải hàng công của Việt Nam. Dù thời gian chuẩn bị cho giải đấu không quá dài, Azri cho biết toàn đội đã vượt qua những nghi ngờ ban đầu về phong độ để đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Thái Lan dè chừng Singapore ở cặp bán kết còn lại

Tại cặp đấu bán kết song song, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ Singapore. Vị chiến lược gia này đánh giá Singapore là tập thể có tính liên kết cao và sở hữu lợi thế không nhỏ khi nhiều trụ cột đã quá quen thuộc với môi trường Thai League.

Huấn luyện viên Anthony Hudson dành sự tôn trọng cho Singapore. Ảnh: FAT

Mặc dù vậy, sự bổ sung chân sút chất lượng Patric Gustafsson cùng quá trình phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ giúp đội bóng xứ chùa vàng duy trì sự tự tin. Hậu vệ Narubadin cũng tái khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho chuyến làm khách trên đảo quốc sư tử sau thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Bắc Ninh chiêu mộ ngoại binh Pierre Lamothe

Bên cạnh sức nóng từ chiến dịch ASEAN Cup 2026, thị trường chuyển nhượng trong nước cũng ghi nhận bước đi đáng chú ý khi CLB Bắc Ninh chính thức chiêu mộ tiền vệ Pierre Lamothe. Cầu thủ 28 tuổi gốc Việt sinh ra tại Canada, từng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Montreal Impact và từng chinh chiến tại Canadian Premier League trong màu áo FC Montreal, HFX Wanderers cũng như Pacific FC.