Tuyển Việt Nam hạ Campuchia 3-1: Màn diễn tập chiến thuật ấn tượng của HLV Kim Sang-sik Thắng thuyết phục Campuchia 3-1 tối 7/8, Việt Nam giành vị trí nhất bảng A ASEAN Cup 2026 nhờ cú đúp của Đình Bắc cùng những thử nghiệm chiến thuật độc đáo.

Đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước Campuchia vào tối 7/8, qua đó chính thức giành ngôi nhất bảng A. Trận đấu không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là sân khấu để HLV Kim Sang-sik giới thiệu những biến ảo chiến thuật mới mẻ trước khi bước vào vòng bán kết.

Việt Nam thắng Campuchia 3-1. Ảnh: VFF.

Sự thống trị của bộ đôi Thanh Long - Hoàng Đức nơi tuyến giữa

Bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau thắng lợi trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức. Quyết định này giúp "Những chiến binh sao vàng" áp đảo hoàn toàn khu vực trung tuyến và làm chủ nhịp độ trận đấu.

Thống kê trong 45 phút đầu tiên cho thấy sự vượt trội tuyệt đối của Việt Nam với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79%, thực hiện 5 pha dứt điểm và sớm vươn lên dẫn trước. Khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc của Hoàng Đức kết hợp cùng sự càn quét cơ động từ Thành Long đã tạo nên bệ phóng vững chắc cho cả hệ thống.

Đặc biệt, Thành Long đã trải qua một trận đấu bùng nổ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội còn để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo tầm xa thông minh cho Đình Bắc ấn định tỷ số 3-1 ở giai đoạn cuối trận.

Nghệ thuật pressing tầm cao và đòn phủ đầu sắc bén

Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng. Ảnh: VFF.

Dấu ấn chiến thuật rõ nét nhất mà HLV Kim Sang-sik áp dụng chính là khả năng pressing tầm cao với cường độ lớn. Bàn mở tỷ số của Đình Bắc ở phút 16 xuất phát chính từ tình huống vây ráp và cướp bóng ngay bên phần sân đối phương, tái hiện kịch bản từng khiến đối thủ Indonesia gặp nhiều khó khăn.

Con số thống kê chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam đang là "ông vua hiệp 1" tại ASEAN Cup 2026. Pha lập công của Đình Bắc đánh dấu lần thứ 4 đội bóng ghi bàn trước phút 25, đồng thời là bàn thắng thứ 8 được thực hiện ngay trong hiệp đấu thứ nhất của giải đấu.

Việc liên tục có bàn thắng sớm giúp tuyển Việt Nam dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Đối thủ bắt buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm phía sau cho các chân sút áo đỏ khai thác bằng những đòn phản công nhanh.

Sự linh hoạt trong sơ đồ 4-4-2 và các phương án tấn công mới

Việt Nam giành ngôi nhất bảng A. Ảnh: VFF.

Bên cạnh việc duy trì thế trận áp đảo, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn chủ động thử nghiệm các mảng bài chiến thuật mới. Đáng chú ý là sự hoán đổi vị trí đầy linh hoạt trong hệ thống 4-4-2 giữa Tiến Anh và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Trong nhiều thời điểm, Tiến Anh bó vào trung lộ đóng vai trò kéo người, mở ra hành lang cánh cho Việt Anh dâng cao hỗ trợ tấn công. Tận dụng lợi thế thể hình của Việt Anh để đón các đường chuyền vượt tuyến hướng về cột xa đã trở thành một bài đánh bóng bổng đầy hứa hẹn.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng gia tăng đáng kể các pha phối hợp trung lộ. Thay vì phụ thuộc vào các đợt leo biên truyền thống, những tình huống đập nhả cự ly ngắn ngay trước vòng cấm đối phương đã mang lại sự đột biến cao hơn trong các đợt hãm thành.

Lời cảnh báo từ bàn thua mất tập trung nơi hàng thủ

Dù giành trọn 3 điểm, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Bàn gỡ hòa 1-1 của Bento ở phút 71 đã chính thức cắt đứt chuỗi trận giữ sạch lưới của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay.

Bàn thua xuất phát từ khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng phòng ngự, khi các vị trí như Xuân Mạnh vô tình để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Dù thủ thành Patrik Lê Giang đã chơi tập trung và có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước đó, anh vẫn không thể ngăn cản cú dứt điểm trong thế đối mặt.

Đây được xem là bài học đắt giá đúng thời điểm. Khi bước vào vòng bán kết để chạm trán những đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan hay Malaysia, sự lơ là ở hàng thủ có thể sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu.