Tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0: HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng trước trận lượt về Mỹ Đình Thắng Malaysia 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 nhờ công Xuân Son, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn yêu cầu tuyển Việt Nam siết chặt kỷ luật chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra lợi thế vô cùng lớn tại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur. Cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở phút bù giờ hiệp một cùng tình huống phản lưới nhà của Faris Danish ở hiệp hai đã hiện thực hóa chiến thắng về mặt tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, đằng sau kết quả thuận lợi này là những yêu cầu khắt khe về mặt chuyên môn mà HLV Kim Sang-sik đặt ra cho các học trò.

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện.

Sự khắt khe từ tiêu chuẩn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Bất chấp việc đội nhà giữ sạch lưới và có được hai bàn thắng làm vốn, HLV Kim Sang-sik vẫn công khai bày tỏ sự không hài lòng về cách vận hành lối chơi chung. Thuyền trưởng người Hàn Quốc thẳng thắn đánh giá trận đấu trải qua nhiều thời điểm khó khăn khi cấu trúc đội hình chưa triển khai đúng theo kế hoạch ban đầu. Những khoảng dừng do công nghệ VAR và các quyết định trên sân đã vô tình làm gián đoạn nhịp độ kiểm soát thế trận của tuyển Việt Nam.

Sự không thỏa mãn của chiến lược gia sinh năm 1979 phản ánh tiêu chuẩn chuyên môn rất cao mà ông đang áp dụng cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao khu vực. Việc phải thi đấu dưới áp lực từ khán đài đối phương khiến khả năng duy trì cự ly và chuyển trạng thái của toàn đội đôi lúc mất đi tính nhịp nhàng. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng đưa ra những tinh chỉnh kịp thời về mặt hệ thống trước cuộc tái đấu.

Những điểm sáng cá nhân sửa sai cho cấu trúc tập thể

Trong một ngày mà hệ thống chiến thuật chưa thực sự trơn tru như kỳ vọng, giá trị của các ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc để tạo ra bước ngoặt. Cú đánh đầu thành bàn của Nguyễn Xuân Son ở thời điểm nhạy cảm cuối hiệp một không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý đang đè nặng lên các đồng đội.

Xuân Son và các đồng đội đã có trận đấu nỗ lực nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

Bên cạnh điểm sáng trên hàng công, sự vững chãi của hàng phòng ngự ghi dấu ấn đậm nét của thủ thành Patrik Lê Giang. Trong lần đầu tiên bước ra ánh sáng ở một giải đấu lớn cùng cấp độ đội tuyển quốc gia, chốt chặn này đã thể hiện bản lĩnh làm chủ không gian xuất sắc. Khả năng giao tiếp, chỉ huy hàng thủ và phản xạ nhạy bén của Patrik Lê Giang giúp tuyển Việt Nam đứng vững trước những đợt hãm thành dồn dập của đối thủ.

Góc nhìn từ Malaysia và bài toán cho trận lượt về tại Mỹ Đình

Ở chiều ngược lại, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sự nguy hiểm chớp thời cơ từ các tình huống chuyển trạng thái của Việt Nam. Dù tạo ra một số cơ hội tiếp cận vòng cấm nguy hiểm, Malaysia đã phải trả giá đắt do thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng. Thất bại trên sân nhà đưa Malaysia vào thế không còn gì để mất, buộc họ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng sớm trong màn tái đấu.

Cuộc đối đầu lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình hứa hẹn sẽ đong đầy kịch tính. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn bác bỏ tư tưởng chủ quan và yêu cầu toàn đội tập trung tối đa cho quá trình phục hồi thể lực cũng như phân tích băng hình. Để hiện thực hóa mục tiêu tiến vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam cần một màn trình diễn trọn vẹn và thuyết phục hơn nữa về mặt kỷ luật chiến thuật.