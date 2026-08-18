Tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0 ở Kuala Lumpur: Bản lĩnh thực dụng tại ASEAN Cup 2026 Dù chịu lép vố về các chỉ số thống kê, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia nhờ lối chơi thực dụng và sự can thiệp của VAR.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn, nhưng đồng thời mở ra những góc nhìn phân tích sâu sắc về diện mạo chiến thuật và tính thuyết phục trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia dù cho đối thủ nhỉnh hơn về mặt thống kê. Ảnh: VFF.

Con số thống kê và sự thực dụng của HLV Kim Sang-sik

Dù nhận thất bại về mặt tỷ số, các con số thống kê chuyên môn lại nghiêng về phía Malaysia. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kiểm soát bóng 54% và thực hiện 355 đường chuyền thành công, vượt trội so với 297 đường chuyền của Việt Nam. Về khả năng tạo đột biến, đội chủ nhà cũng sở hữu 3 cơ hội nguy hiểm, trong khi tuyển Việt Nam chỉ có 2.

Những dữ liệu này phản ánh rõ định hướng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik: chủ động nhường thế trận, duy trì khối đội hình thấp và tập trung trừng phạt đối thủ ở các thời điểm then chốt. Bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1 chính là minh chứng rõ nét cho khả năng tận dụng thời cơ tối đa của dàn cầu thủ Việt Nam.

Điểm nóng VAR và những tranh cãi trên sân Kuala Lumpur

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu ghi nhận nhiều khoảnh khắc kịch tính gắn liền với công nghệ VAR dưới sự điều hành của trọng tài Lutfullin Rustam người Uzbekistan. Phút 29, tình huống va chạm giữa Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Giang Patrik và cầu thủ Pavithran bên phía Malaysia đã khiến ban huấn luyện đội chủ nhà phản ứng gay gắt.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra ở phút 61, khi trọng tài quyết định hủy bỏ tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn Lê Giang Patrik sau khi trực tiếp tham khảo màn hình VAR. Dù các pha quay chậm cho thấy trọng tài có đủ cơ sở pháp lý để đưa ra quyết định, những bước ngoặt này đã tác động mạnh đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Malaysia trong phần còn lại của trận đấu.

Tuyển Việt Nam cho thấy sự thực dụng của mình. Ảnh: VFF.

Bản lĩnh 23 trận bất bại và bài toán hàng phòng ngự

Không thể phủ nhận bản lĩnh chịu áp lực của tuyển Việt Nam khi nâng chuỗi trận bất bại lên con số 23 (20 thắng, 3 hòa). Theo phân tích từ chuyên trang Mid Block, đội hình Việt Nam hiện sở hữu nhóm cầu thủ phân phối bóng hàng đầu giải đấu như Thành Long, Hoàng Đức, Thành Chung, Xuân Mạnh và Việt Anh. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nhân tố như Xuân Son hay Hoàng Hên mang đến những giải pháp cá nhân đột biến khi tập thể bế tắc.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Việt Nam vẫn bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại. Phút 35, sau khi thủ môn Lê Giang cản phá cú dứt điểm của Paulo Josue, cầu thủ Daryl Sham đã tung cú sút bồi vọt xà trong tư thế thuận lợi. Những khoảnh khắc mất tập trung này là điều HLV Kim Sang-sik cần sớm khắc phục khi tiến sâu vào giải.

Cách xây dựng sức mạnh dựa trên tính tập thể lầm lì của HLV Kim Sang-sik đang biến tuyển Việt Nam thành một khối cấu trúc rất khó bị đánh bại tại các giải đấu cúp. Dù chưa mang lại những màn trình diễn thực sự mãn nhãn, sự thực dụng và bản lĩnh đúng lúc tiếp tục là chìa khóa giúp đội bóng duy trì lợi thế trên hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.