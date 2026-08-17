Tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 nhờ bản lĩnh lạnh lùng Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia giúp tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026, nhận cơn mưa lời khen từ báo chí Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã tạo nên lợi thế cực lớn tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Malaysia tại Kuala Lumpur. Màn trình diễn khoa học, điềm tĩnh cùng khả năng định đoạt trận đấu xuất sắc của "Những chiến binh Sao Vàng" không chỉ khuất phục đội chủ nhà mà còn khiến truyền thông khu vực phải dành sự nể phục lớn.

Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0. Ảnh: VFF.

Bản lĩnh chịu nhiệt và đòn phản công sát thương

Thi đấu trên chảo lửa của Malaysia chưa bao giờ là thử thách dễ chịu. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận trong 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã giữ vững sự tập trung, triển khai khối phòng ngự bọc lót kín kẽ và kiên nhẫn rình rập sơ hở.

Sự điềm tĩnh ấy đã mang lại thành quả ở khoảnh khắc quyết định. Phút bù giờ 45+5', từ một pha tổ chức phản công mẫu mực, Nguyễn Xuân Son bật cao thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, xé lưới Malaysia để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng ở thời điểm nhạy cảm này đã đánh gục ý đồ chơi sòng phẳng của đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự chủ động trong cách vận hành lối chơi. Khả năng kiểm soát không gian vượt trội khiến các nhân tố tấn công bên phía Malaysia hoàn toàn bế tắc. Đến phút 86, áp lực liên tục từ đội khách khiến Faris Danish lúng túng phản lưới nhà, ấn định thắng lợi 2-0 cho đại diện Việt Nam.

Báo chí Thái Lan ngả mũ trước sự lạnh lùng của thầy trò Kim Sang-sik

Ngay sau khi trận đấu khép lại, truyền thông thể thao Thái Lan đã dành nhiều phân tích chuyên sâu về sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Báo chí xứ sở Chùa Vàng đặc biệt ấn tượng với tư duy chiến thuật sắc bén mà Việt Nam thể hiện.

Tờ nhật báo thể thao Siamsport nhận định: "Việt Nam thể hiện sự sắc bén đến lạnh lùng khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách. Dù nhường thế trận trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, khối phòng ngự của họ vẫn bất khả xâm phạm. Những pha phản công của 'Những chiến binh Sao Vàng' là một thứ vũ khí đáng sợ, mang về cho họ lợi thế lớn trước trận lượt về."

Bên cạnh đó, kênh truyền hình TrueVisions cũng đánh giá cao sự trưởng thành trong bản lĩnh thi đấu của đại diện Việt Nam: "Nhà đương kim vô địch đang thể hiện một phong độ xuất sắc và ổn định. Bàn thắng mở điểm của Xuân Son là nhát dao chí mạng về mặt tinh thần. Việt Nam đã duy trì sự chắc chắn tuyệt đối trong hiệp hai, khiến mọi nỗ lực của chủ nhà đều đi vào ngõ cụt."

Lợi thế cực lớn trước cuộc tái đấu tại sân Mỹ Đình

Với kết quả thắng 2-0 ngay trên sân khách, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết. Sự kết hợp giữa hàng thủ chắc chắn và hàng công nhạy bén giúp tuyển Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 19/8 tới đây trên sân vận động Mỹ Đình. Cách biệt hai bàn cùng sự tiếp sức từ hàng vạn khán giả nhà sẽ là bệ phóng lý tưởng để tuyển Việt Nam thi triển lối chơi sở trường và hướng tới một tấm vé góp mặt ở trận chung kết.