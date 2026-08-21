Tuyển Việt Nam nhận thưởng 4,5 tỷ đồng trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thưởng 4,5 tỷ đồng từ VFF sau khi vượt qua Malaysia, sẵn sàng cho trận chung kết ASEAN Cup 2026 đầy kịch tính với Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp kình địch Thái Lan, mang theo cú hích tinh thần lớn cùng mức thưởng 4,5 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Cú hích 4,5 tỷ đồng và lực lượng tối ưu trước đại chiến

Tối 19/8, ngay sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp xuống sân động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhờ thành tích xuất sắc giành vé vào chung kết, toàn đội được VFF thưởng nóng 4,5 tỷ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn vượt trội của các cầu thủ.

Chiều 20/8, toàn đội đã di chuyển sang Bangkok. Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ, tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết với lực lượng mạnh nhất, không chịu tổn thất nào về mặt nhân sự. Do quỹ thời gian gấp rút, đội tuyển chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen với mặt sân Rajamangala trước giờ thi đấu.

Tâm điểm Xuân Son và lời đáp trả từ phía Thái Lan

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son - người rực sáng với cú đúp trong chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về (thắng chung cuộc 4-0 trước Malaysia) - đang trở thành cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Phía Thái Lan, Phó Chủ tịch FAT Charnwit Polcheewin khẳng định đội bóng của ông không hề e ngại dàn sao nhập tịch của Việt Nam và tin tưởng HLV Anthony Hudson đã có đấu pháp nhân sự hợp lý nhất.

Xuân Son quyết tâm đánh bại Thái Lan. Ảnh: VFF

Trở lại sân Rajamangala, nơi từng ghi dấu kỷ niệm buồn với chấn thương nặng hai năm trước, Xuân Son bày tỏ quyết tâm lớn: "Tôi vẫn nhớ như in chấn thương từ hai năm trước, nhưng lúc này sự tập trung duy nhất của tôi là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và giúp đội nhà đánh bại Thái Lan. Dù thi đấu 30 phút hay cả 90 phút, tôi vẫn sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo."

Niềm tin của thủ lĩnh Quang Hải dành cho đàn em

Bên cạnh phong độ thăng hoa của Xuân Son, đội trưởng Nguyễn Quang Hải dành sự kỳ vọng lớn cho chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc. Quang Hải bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng tiền đạo đàn em sẽ sớm giải tỏa áp lực và ghi bàn trong hai lượt trận chung kết sắp tới, mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam.