Tuyển Việt Nam rèn chiến thuật tại Hàn Quốc và bệ phóng từ bản hợp đồng của Nguyễn Filip HLV Kim Sang Sik biến chuyến tập huấn Hàn Quốc thành "phòng thí nghiệm" chiến thuật cho ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh Nguyễn Filip vừa chốt tương lai đến năm 2029.

Nguyễn Filip chính thức cam kết tương lai dài hạn với Câu lạc bộ Công an Hà Nội bằng bản hợp đồng kỷ lục đến năm 2029, tạo nên một điểm tựa vững chắc cho hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn then chốt tại Hàn Quốc, nơi HLV Kim Sang Sik đang ráo riết thử nghiệm những mảng miếng chiến thuật mới cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Filip vẫn là nhân tố quan trọng với tuyển Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược và sự ổn định nơi khung gỗ

Bản giao kèo có thời hạn 5 năm giữa Nguyễn Filip và đội bóng ngành Công an không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần, mà còn là tuyên bố về sự ổn định. Đây là một trong những hợp đồng dài hạn nhất lịch sử V.League dành cho một thủ môn, khẳng định vị thế không thể thay thế của thủ thành sinh năm 1992.

Việc giữ chân Nguyễn Filip cho thấy tham vọng xây dựng lối chơi hiện đại của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Với kỹ năng chơi chân xuất sắc, anh được kỳ vọng là mắt xích khởi đầu cho các đợt triển khai bóng từ phần sân nhà. Song song với việc ổn định vị trí thủ môn, Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng bắt đầu chu kỳ thay đổi ngoại binh khi chia tay tiền vệ Rosa Nascimento Vitor Hugo (Vitao) sau hai mùa giải gắn bó.

Hàn Quốc: "Phòng thí nghiệm" cho giấc mơ vô địch

Từ ngày 2/7 đến 14/7, Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong lộ trình chuẩn bị cho ASEAN Cup. Sau khi hoàn tất rèn luyện thể lực, HLV Kim Sang Sik đã biến xứ sở kim chi thành một "phòng thí nghiệm" thực thụ. Tại đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tập trung gò dũa các mảng miếng chiến thuật và rà soát nhân sự trên diện rộng.

Hệ thống của đội tuyển đang chứng kiến một làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ. Những nhân tố mới như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Trần Trung Kiên đang nỗ lực hòa nhập để chứng minh năng lực. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường. Dù câu lạc bộ chủ quản Becamex TP.HCM phải xuống hạng sau mùa giải 2025/26, phong độ cá nhân xuất sắc của Việt Cường vẫn giúp anh thuyết phục được ban huấn luyện trao cơ hội ở cấp độ cao nhất.

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Những gam màu tương phản và nỗi lo chấn thương

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về sự ổn định và làn sóng trẻ, bóng đá Việt Nam vẫn phải đối mặt với những tổn thất nhân sự đáng tiếc. Tiền đạo Việt kiều Khoa Ngô đã lỡ hẹn với chuyến tập huấn Hàn Quốc vào phút chót do chấn thương. HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự tiếc nuối khi cầu thủ trẻ này đang có phong độ rất cao trong các buổi tập trước đó.

Tình hình y tế ở các cấp độ trẻ cũng mang lại những tin tức không vui. Thủ môn Lý Xuân Hòa của U17 PVF đã gặp chấn thương nặng sau pha va chạm tại vòng loại U17 Quốc gia 2026. Thủ thành sinh năm 2009 bị vỡ xương hàm phải và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh Pôn. Dù phần sọ não không bị ảnh hưởng, nhưng đây vẫn là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề va chạm và bảo vệ cầu thủ trẻ.

Nhìn chung, lộ trình tiến tới ASEAN Cup 2026 đang đan xen giữa những cơ hội từ sự ổn định của các trụ cột như Nguyễn Filip và những thách thức về mặt nhân sự. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ là chìa khóa để HLV Kim Sang Sik tìm ra công thức tối ưu nhất cho mục tiêu đòi lại ngôi vương khu vực.