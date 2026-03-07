Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công gốc Brazil khiến Indonesia dè chừng, Nguyễn Filip lập kỷ lục tại CAHN HLV Kim Sang-sik đang hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho ASEAN Cup 2026 với sự góp mặt của dàn sao nhập tịch gốc Brazil và bản hợp đồng kỷ lục của thủ môn Nguyễn Filip.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về mặt nhân sự và chiến thuật dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Điểm nhấn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 chính là sự xuất hiện của những nhân tố nhập tịch chất lượng cao, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công của "Chiến binh Sao Vàng".

Vũ khí hạng nặng gốc Brazil và bài toán của HLV Kim Sang-sik

Truyền thông Indonesia, cụ thể là tờ Bola Sport, gần đây đã bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trước sức mạnh tấn công mới của tuyển Việt Nam. Sự dè chừng này không phải không có cơ sở khi HLV Kim Sang-sik đang sở hữu trong tay bộ ba tấn công gốc Brazil đầy biến ảo: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Lựa chọn và sử dụng nhân sự nhập tịch cho hàng công Việt Nam là bài toán cần HLV Kim Sang-sik tính toán kỹ lưỡng. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, sự hòa nhập nhanh chóng của thủ thành Patrik Lê Giang và tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đang giúp đội tuyển gia tăng đáng kể chiều sâu đội hình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa kỹ thuật cá nhân thượng thừa của nhóm cầu thủ nhập tịch và tính kỷ luật, bền bỉ của các trụ cột nội binh. Đáng chú ý, ông cũng không quên trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Đinh Quang Kiệt hay Nguyễn Ngọc Mỹ để xây dựng tính kế thừa.

Lộ trình tập huấn tại Hàn Quốc và những quân xanh chất lượng

Để mài giũa hệ thống vận hành, tuyển Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn chuyên sâu tại Incheon, Hàn Quốc từ ngày 02/07. Đây là giai đoạn quan trọng để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm các biến số chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch, đội sẽ có ba trận giao hữu với độ khó tăng dần để kiểm chứng năng lực:

Ngày 05/07: Đối đầu Siheung FC

Đối đầu Siheung FC Ngày 08/07: Đối đầu Yongin FC

Đối đầu Yongin FC Ngày 13/07: Thử thách cực đại với đại diện K.League 1 - Gangwon FC

Sau chuyến tập huấn này, toàn đội sẽ trở về nước để thực hiện bài tổng duyệt cuối cùng với Myanmar vào ngày 18/07. Chuỗi trận giao hữu này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ nhập tịch bắt nhịp hoàn toàn với triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao mà Ban huấn luyện đang xây dựng.

Nguyễn Filip và bản hợp đồng lịch sử tại V.League

Trong khi đội tuyển quốc gia đang rèn quân, thị trường chuyển nhượng trong nước cũng rung chuyển bởi thông tin từ CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành Công an đã chính thức gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029. Đây được ghi nhận là bản giao kèo có thời hạn dài nhất và giá trị kỷ lục đối với một thủ môn trong lịch sử V.League.

Việc giữ chân Nguyễn Filip không chỉ đảm bảo sự an toàn cho khung gỗ mà còn là bước đi chiến lược trong việc triển khai bóng từ sân nhà – một yêu cầu tiên quyết trong bóng đá hiện đại. Song song với đó, CAHN cũng đang ráo riết thay đổi dàn ngoại binh để chuẩn bị cho tham vọng xưng vương ở mùa giải tới.

Hàng công nhập tịch của Việt Nam khiến các đối thủ Đông Nam Á e dè. (Ảnh: VFF)

Hợp tác khu vực: Dấu ấn của bầu Đức và ĐT Lào

Một thông tin đáng chú ý khác trong dòng chảy bóng đá khu vực là việc ĐT Lào lựa chọn Pleiku, Gia Lai làm căn cứ tập huấn cho ASEAN Cup 2026. Chủ tịch Tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức, đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở và tập luyện cho đội bóng xứ Triệu voi tại Trung tâm Hàm Rồng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic, ĐT Lào sẽ có 15 ngày rèn quân và thi đấu 4 trận giao hữu với các CLB Việt Nam. Hành động này không chỉ giúp bạn có điều kiện chuẩn bị tốt nhất mà còn thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa HAGL và bóng đá Lào, vốn đã có truyền thống từ lâu đời.

Có thể thấy, bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp độ đội tuyển đến câu lạc bộ. Những cái tên mang ý nghĩa may mắn như Nguyễn Tài Lộc hay Nguyễn Xuân Son không chỉ mang theo hy vọng về mặt tinh thần mà còn là lời khẳng định về tham vọng trở lại vị thế số một khu vực của bóng đá Việt Nam.