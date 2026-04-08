Tuyển Việt Nam thắng giòn giã Indonesia 3-0: Cú hích từ chiếc lò xo Xuân Son Nguyễn Xuân Son giải tỏa áp lực bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam trước Indonesia, khẳng định giá trị và khao khát cống hiến sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tại sân vận động Pakansari, thế trận giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia dường như đã được định đoạt từ sớm khi đội khách làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Trong bối cảnh đối thủ sa sút tinh thần và thi đấu rệu rã ở những phút cuối, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở phút 71 chính là điểm nhấn mang lại nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ.

Xuân Son dứt điểm tinh tế khép lại ngày thi đấu bùng nổ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Áp lực tâm lý và quyết định bước ngoặt của HLV Kim Sang-sik

Trải qua màn trình diễn mờ nhạt trong trận hòa không bàn thắng với Singapore trước đó, Xuân Son phải chịu sức ép không nhỏ từ sự kỳ vọng của giới chuyên môn lẫn cổ động viên. Nhằm tối ưu hóa chiến thuật và giải tỏa tâm lý cho học trò, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định cất chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định trên băng ghế dự bị.

Việc không đá chính không làm giảm đi quyết tâm của tiền đạo số 9. Ngược lại, điều này biến anh thành một "chiếc lò xo" bị nén chặt, tích tụ năng lượng để bùng nổ khi được trao cơ hội vào sân ở hiệp hai.

Khoảnh khắc bùng nổ và sự kết hợp đẳng cấp

Ngay khi đặt chân lên thảm cỏ, Xuân Son di chuyển năng nổ, liên tục gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Dù bỏ lỡ một vài cơ hội đối mặt và dứt điểm góc hẹp, sự kiên trì của anh đã được đền đáp ở phút 71 – chỉ 8 phút sau khi vào sân thay người.

Xuất phát từ đường chọc khe tinh tế của Nguyễn Hoàng Đức trong không gian hẹp, Xuân Son bứt tốc phá bẫy việt vị thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng xé lưới Indonesia. Pha lập công không chỉ ấn định thắng lợi 3-0 mà còn giải tỏa hoàn toàn khối áp lực tâm lý cho tiền đạo này.

Tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam là điều đáng được nhắc đến. Ảnh: VFF

Lời khẳng định về khao khát cống hiến

Phát biểu sau trận đấu, Xuân Son nhấn mạnh yếu tố cốt lõi giúp anh ghi dấu ấn: "Điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó là khao khát."

Bàn thắng thứ ba không chỉ mang tính chất thủ tục về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định giá trị cá nhân của Xuân Son. Việc kích hoạt lại bản năng ghi bàn của tiền đạo chủ lực giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án tấn công vô cùng lợi hại cho các thử thách tiếp theo.