Tuyển Việt Nam thắng giòn giã Indonesia 3-0: Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik Vượt qua áp lực dư luận, HLV Kim Sang-sik tạo nên bản hùng ca chiến thuật giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 ngay tại sân khách ở ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đã tạo nên một màn trình diễn ấn tượng tại "chảo lửa" Pakansari khi đè bẹp kình địch Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là lời đáp trả đanh thép của HLV Kim Sang-sik trước những làn sóng hoài nghi bủa vây ông sau trận hòa bế tắc với Singapore.

HLV Kim Sang-sik thể hiện tài cầm quân trước Indonesia. Ảnh: VFF.

Đập tan nghi ngại bằng thứ bóng đá lạnh lùng

Trận hòa 0-0 trước Singapore từng đưa chiến lược gia người Hàn Quốc vào tâm bão dư luận. Những quyết định rút Nguyễn Đình Bắc sớm hay thay người ở phút bù giờ cuối trận bị đem ra phân tích với cái nhìn đầy hoài nghi. Tuy nhiên, đứng trước bầu không khí cuồng nhiệt và áp lực khổng lồ từ hàng vạn khán giả chủ nhà tại Pakansari, ông Kim đã chứng minh bản lĩnh của một HLV hàng đầu.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc không phải với tâm thế co cụm chịu trận, mà bằng thứ bóng đá thực dụng, kỷ luật và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Nét vẽ chiến thuật từ những kép phụ

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng các ngôi sao nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên để chống lại lối chơi thiên về thể lực của Indonesia. Thế nhưng, đội hình xuất phát được công bố đã khiến tất cả bất ngờ khi cả Xuân Son, Hoàng Hên lẫn Nguyễn Quang Hải đều ngồi trên băng ghế dự bị.

Thay vào đó, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hai Long được trao ấn kiếm. Sự mạo hiểm này nhanh chóng biến thành điểm sáng chiến thuật. Với tấm băng quấn trên đầu, Việt Anh thi đấu như một "ngọn núi" kiên cố trước khung thành của Lê Giang Patrik, đánh bật mọi pha bóng bổng của đối phương.

Ở khu vực trung tuyến, Lê Phạm Thành Long sắm vai cỗ máy dọn dẹp cần mẫn. Việc Thành Long quán xuyến tốt khu vực vô tuyến đã giải phóng hoàn toàn Nguyễn Hoàng Đức, giúp tiền vệ mang áo số 14 thoải mái sáng tạo với những đường chuyền xé rách hàng thủ đối phương.

Việt Nam thắng Indonesia 3-0. Ảnh: VFF.

Nghệ thuật kết liễu trận đấu

Nếu cần tìm một cá nhân thể hiện trọn vẹn ý đồ của HLV Kim Sang-sik, đó chính là Nguyễn Hai Long. Ngay phút thứ 6, chính Hai Long tung ra pha áp sát cướp bóng dũng mãnh bên phần sân đối phương, mở ra chuỗi phối hợp giữa Hoàng Đức và Nguyễn Văn Vĩ trước khi Văn Vĩ dứt điểm đánh bại thủ thành Nadeo Argawinata.

Đến phút 22, Hai Long tự mình ghi tên lên bảng tỉ số. Xuất phát từ đợt phản công nhanh do Thành Long khởi xướng, tiền vệ này thoát xuống thông minh và dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Hai đòn đánh chớp giáng trong hiệp một đã đánh gục hoàn toàn tinh thần của đội chủ nhà.

Hai Long ghi bàn vào lưới Indonesia. Ảnh: Chụp màn hình ASEAN Cup.

Bước sang hiệp hai, sự tinh quái của ông Kim tiếp tục phát huy tác dụng. Khi đối thủ bắt đầu xuống sức vì nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, ông mới tung bộ đôi nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên vào sân. Tốc độ và thể lực sung mãn của hai tiền đạo này trở thành ác mộng đối với hàng thủ đã rệu rã của Indonesia.

Phút 71, Xuân Son đón đường chuyền tinh tế của Hoàng Đức rồi dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-0 tưng bừng. Kịch bản dùng cầu thủ nội bào mòn đối thủ rồi kết liễu bằng sức mạnh ngoại binh được thực hiện một cách hoàn hảo.

Thắng lợi thuyết phục 3-0 ngay tại Pakansari giúp tuyển Việt Nam vươn lên nắm quyền tự quyết tại Bảng A ASEAN Cup 2026. Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik đã chứng minh những toan tính nhân sự trước đó chỉ là bước chuẩn bị cho trận đánh lớn, tái khẳng định vị thế và bản lĩnh của tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.