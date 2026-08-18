Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0: Sự thực dụng kỷ luật mang thương hiệu Kim Sang-sik Chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup tiếp tục khẳng định bản lĩnh thực dụng cùng chuỗi 22 trận bất bại lịch sử của tuyển Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup trên chảo lửa Bukit Jalil không phải là một màn trình diễn thêu hoa dệt gấm, nhưng chiến thắng 2-0 trước Malaysia lại thể hiện đỉnh cao của bóng đá thực dụng. Đội tuyển Việt Nam chấp nhận gạt bỏ vẻ hào nhoáng để thi đấu xù xì, lùi sâu đội hình và giăng ra thế trận đầy toan tính, phản ánh chính xác triết lý mà HLV Kim Sang-sik dày công gây dựng.

Một Việt Nam lầm lũi, thực dụng đã đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Bản lĩnh xù xì và đòn phủ đầu về mặt tâm lý

Bước vào sức ép cuồng nhiệt tại Kuala Lumpur, các chiến binh Sao Vàng chủ động lựa chọn cách tiếp cận đầy góc cạnh. Thống kê chỉ ra rằng chỉ trong 30 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã phạm lỗi tới 8 lần, nhiều gấp 4 lần đội chủ nhà Malaysia. Trước đó ở vòng bảng, trung bình mỗi trận thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ phạm lỗi 6 lần.

Sự thay đổi mang tính đột ngột này không xuất phát từ tâm lý lúng túng, mà là một đòn đánh phủ đầu nhằm phá nát nhịp độ lên bóng của đối thủ ngay từ tuyến giữa. Việc sẵn sàng nhường thế trận và chấp nhận đá rắn giúp tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn không gian phòng ngự.

Chuỗi 22 trận bất bại và bản năng rình rập

Thắng lợi tại Bukit Jalil là kết tinh của cả một quá trình đúc kết bản lĩnh. Tuyển Việt Nam hiện sở hữu chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp (gồm 19 chiến thắng và 3 trận hòa) kéo dài qua hai năm dưới thời HLV Kim Sang-sik. Những đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia đều đã ít nhất 2 lần bại trận dưới tay chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đạt đến trạng thái thi đấu cực kỳ lạnh lùng: không cần áp đảo đối phương nhưng luôn biết cách tung đòn kết liễu vào thời điểm nhạy cảm. Thống kê chỉ ra có tới 19 trong tổng số 21 bàn thắng của đội tại ASEAN Cup 2026 được ghi ở hiệp hai. Bàn mở tỷ số ở những giây cuối hiệp một và bàn ấn định ở phút 87 trước Malaysia là minh chứng rõ nhất cho thói quen rình rập này.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại luôn biết cách chiến thắng ở những thời khắc khó khăn. Ảnh: VFF

Khả năng chuyển đổi trạng thái và tính toán lượt về

Hệ thống của HLV Kim Sang-sik vận hành dựa trên hàng thủ dạn dày kinh nghiệm và tuyến giữa cơ động với vai trò cầm nhịp của Hoàng Đức. Khi cướp được bóng, khả năng bứt tốc của Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc lập tức biến các đợt phản công thành mối đe dọa trực tiếp.

Nắm lợi thế dẫn trước 2 bàn, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình với tâm lý vô cùng chủ động. Bắt buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ, Malaysia sẽ rơi vào đúng thế trận phản công sở trường mà đội bóng áo đỏ đã giăng sẵn.