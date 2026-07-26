Tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026: Hàng thủ hở hay chiếc bẫy của Kim Sang-sik? Thắng hủy diệt Timor Leste 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ vết nứt phòng ngự. Đây là sai số hay đòn giăng bẫy của HLV Kim Sang-sik?

Đội tuyển Việt Nam đã mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng thắng lợi đậm đà 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ trên bảng điện tử là một thực tế khiến giới chuyên môn phải tiêu tốn nhiều công sức phân tích: hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik đã lộ ra không ít sơ hở trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, buộc thủ thành Patrik Lê Giang phải làm việc trong nhiều tình huống sóng gió.

Hàng công thăng hoa, nhưng phòng tuyến tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự khiến NHM an tâm.

Những vết nứt đáng lo ngại nơi tuyến dưới

Dù kiểm soát thế trận và ghi tới 7 bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn cho phép Timor Leste tạo ra ít nhất 3 đến 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Phút 58, Da Silva uy hiếp khung thành bằng cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong cự ly gần. Liên tiếp ở các phút 62 và 85, khung gỗ của Patrik Lê Giang chao đảo khi các chân sút đối phương thoải mái dứt điểm ở những vị trí không ai kèm.

Đỉnh điểm của sự thiếu tập trung xuất hiện ở phút 89. Từ một quả phạt góc, Juvito Moniz dễ dàng bật cao đánh đầu trong vòng cấm do sự lơ là của Đoàn Văn Hậu, mở ra cơ hội cho Pereira dứt điểm cận thành ở vị trí chỉ khoảng 5m. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên phòng tuyến của Việt Nam bộc lộ lỗ hổng khi đối phương chuyển đổi trạng thái nhanh; các khoảng trống tương tự từng xuất hiện ở trận giao hữu với Myanmar trước giải đấu.

Bài toán nhân sự và phản ứng của HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh các sai số cá nhân, quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik trong hiệp hai cũng tạo ra nhiều dấu hỏi chiến thuật. Khi rút Thành Chung, Tiến Anh và Văn Vĩ rời sân, nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn Việt Anh, Tuấn Tài và Lê Văn Đô vào thay. Thay vì tung vào sân một tiền vệ phòng ngự thuần túy như Doãn Ngọc Tân để thu hồi bóng và gia cố "tấm khiên" trước hàng thủ, ông Kim lại ưu tiên thử nghiệm luân chuyển nhân sự.

HLV Kim liệu có đang giăng bẫy các đối thủ lớn?

Hệ quả là sau khi điều chỉnh cấu trúc, hàng thủ Việt Nam thậm chí chịu nhiều áp lực hơn từ các đợt phản công của Timor Leste. Sự chủ động chấp nhận mạo hiểm này làm dấy lên một giả thuyết: Liệu HLV Kim Sang-sik có đang cố tình phơi bày điểm yếu để giăng bẫy các đối thủ lớn hơn như Indonesia hay Singapore?

Giả thuyết về đòn nhử mồi chiến thuật

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn khi đối phương chủ động đá lùi sâu và thiết lập khối phòng ngự đông đúc. Bằng cách để lộ những khoảng trống nhất định ngay trong một trận thắng đậm, HLV Kim Sang-sik có thể đang kích thích các đối thủ cạnh tranh dâng cao đội hình tấn công ở các lượt trận tiếp theo. Điều này sẽ mở ra những khoảng trống thênh thang phía sau lưng hàng thủ đối phương cho các tiền đạo tốc độ như Xuân Son hay Đình Bắc khai thác.

Thực tế diễn biến cũng cho thấy, sau khi sớm tạo khoảng cách an toàn, tuyển Việt Nam đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhường khu vực trung tuyến cho Timor Leste dâng lên trước khi tung ra những đòn trừng phạt quyết định. Những sơ hở nơi hàng thủ là sai số cần khắc phục hay là một phần trong kế hoạch tác chiến phức tạp sẽ sớm có lời giải khi tuyển Việt Nam bước vào các trận cầu then chốt tại ASEAN Cup 2026.