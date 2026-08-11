Tuyển Việt Nam thống trị hàng loạt thông số ấn tượng trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026 Khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 13 bàn thắng, hiệu số +12 cùng chỉ số fair-play dẫn đầu toàn giải.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng một phong độ không thể ấn tượng hơn. Đoàn quân áo đỏ không chỉ giành vé vào vòng bán kết với vị thế hàng đầu mà còn tạo ra sự áp đảo toàn diện trên các phương diện thống kê chuyên môn. Từ sức mạnh tấn công, sự kiên cố nơi hàng thủ cho đến tinh thần thi đấu fair-play, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang thể hiện hình ảnh của một ứng viên vô địch số một.

Sức mạnh hỏa lực vượt trội kình địch Thái Lan

Theo số liệu chính thức từ Ban tổ chức giải đấu, đội tuyển Việt Nam đang là đội bóng sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải với 13 pha lập công sau 4 trận đấu, đạt hiệu suất trung bình lên tới 3,25 bàn mỗi trận. Đây là con số vượt xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vòng bán kết như Malaysia (7 bàn) hay Singapore (5 bàn).

Tuyển Việt Nam sở hữu những thông số đẹp trước tại lượt trận vòng bảng ASEAN Cup. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều kỳ đại hội, chất lượng và hiệu suất ghi bàn của tuyển Việt Nam được ghi nhận vượt qua đại kình địch Thái Lan tại giai đoạn vòng bảng. Sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn cùng khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả đã biến các đợt lên bóng của đội tuyển trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng phòng ngự.

Sự kiên cố nơi hàng thủ và chỉ số fair-play ấn tượng

Song hành cùng hàng công bùng nổ, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện sự tập trung cao độ khi chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn thua sau 4 lượt trận. Với hiệu số bàn thắng bại lên tới +12, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sở hữu chỉ số phụ tốt nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chỉ số kỷ luật của tuyển Việt Nam cũng ghi nhận những con số vô cùng tích cực. Đội bóng áo đỏ duy trì phong cách chơi bóng văn minh khi chỉ phạm 24 lỗi (trung bình 6 lỗi/trận) – mức thấp nhất giải đấu. Toàn đội chỉ phải nhận duy nhất 1 thẻ vàng và chưa có bất kỳ tấm thẻ đỏ nào. Ngược lại, tuyển Indonesia là đội phạm lỗi nhiều nhất với 56 lần, còn Lào dẫn đầu về số thẻ phạt.

Chỉ số thống kê Tuyển Việt Nam Các đội bóng khác Số bàn thắng 13 bàn (3,25 bàn/trận) Malaysia (7), Singapore (5) Số bàn thua / Hiệu số 1 bàn thua / Hiệu số +12 Cao nhất giải đấu Số lần phạm lỗi 24 lần (6 lỗi/trận) Indonesia phạm lỗi nhiều nhất (56 lần) Thẻ phạt nhận được 1 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ Chỉ số fair-play tốt nhất giải Khán giả sân nhà trung bình 25.599 người/trận (63,7% công suất) Dẫn đầu toàn khu vực

Điểm tựa Mỹ Đình và đà tâm lý cho chiến dịch bán kết

Không chỉ thể hiện sự áp đảo trên mặt cỏ, tuyển Việt Nam còn là cái tên thu hút sự quan tâm lớn nhất từ khán giả nhà. Trung bình mỗi trận đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ghi nhận 25.599 cổ động viên tới sân, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 63,7% công suất. Con số này vượt qua Indonesia và bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng lượng khán giả đến sân.

Sự đồng hành nhiệt thành từ các khán đài đang tạo nên nguồn động lực tinh thần to lớn cho các tuyển thủ trước bước ngoặt quan trọng của giải đấu. Với phong độ cao cùng lợi thế được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đang hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để tự tin chinh phục chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.